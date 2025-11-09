소상공인연합회 "새벽배송 금지 현실화하면 손실보상 촉구"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

소상공인연합회는 새벽배송 금지와 관련 "소상공인의 온라인 판로를 막아 돌이킬 수 없는 막대한 피해가 우려된다"고 오늘 밝혔습니다.연합회는 오늘 논평에서 새벽배송 금지 주장에 대해 "민생경제 회복 노력에 찬물을 끼얹는 행위"라며 "무리한 새벽배송 금지 주장은 새벽배송으로 일상화된 소상공인 생태계와 나아가 한국 경제의 시스템을 일거에 붕괴시키겠다는 의도"라고 주장했습니다.그러면서 "만에 하나라도 '택배 사회적대화기구'와 관련된 국회의원들이 노조 측의 주장을 일방적으로 수용해 새벽배송이 금지된다면, 즉각적인 강력한 항의에 나설 것이라고 밝혔습니다. 이와 함께 쿠팡을 비롯한 새벽배송 온라인플랫폼 입점 소상공인들의 피해를 모아 손실보상 촉구에 나설 것을 불사"하겠다고도 강조했습니다.민주노총 택배노조는 지난달 '택배 사회적대화 기구' 회의에서 "0시∼오전 5시 초(超)심야 배송을 제한해 노동자의 수면시간과 건강권을 최소한으로 보장하자"고 제안했습니다.쿠팡 노조·소비자단체들은 이에 대해 일할 권리와 소비자 편익을 이유로 반대하고 나서면서 논란이 이어지고 있습니다.