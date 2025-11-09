해경, 중국어선 전복사고 실종자 야간 수색

▲ 9일 오전 전남 신안군 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 서해 공해상에서 98t급 중국어선 A호가 전복돼 해경이 구조작업을 벌이고 있다.

해경이 서해 공해상에서 발생한 중국 어선 전복 사고의 실종자 수색을 야간에도 이어갑니다.목포해양경찰서는 오늘(9일) 대형 경비함 2척과 항공기 3대, 서해특수구조대를 투입해 실종자 3명에 대한 야간 집중수색을 벌이고 있습니다.앞서 오늘 아침 6시 50분쯤 98t급 중국어선 A호가 전남 신안 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 전복됐습니다.이 사고로 중국인 승선원 11명 가운데 2명이 숨지고 3명이 실종됐습니다.나머지 6명은 인근 어선에 의해 구조됐으며 별다른 이상은 없는 것으로 조사됐습니다.해경은 군 항공기의 지원을 받아 조명탄을 활용한 야간 수색을 이어갈 계획입니다.목포해경 관계자는 "기상이 악화하지 않는 한 수색을 계속할 예정"이라며 "공해상에서 발생한 사고인 만큼 구조된 승선원 등 사고 조사와 수습 작업은 중국에서 진행한다"고 말했습니다.(사진=목포해경 제공, 연합뉴스)