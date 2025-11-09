월요일 출근길 반짝 추위…내륙 중심 아침 5도 미만

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

월요일 출근길 반짝 추위가 닥치겠습니다.9일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 들어오면서 10일 아침 내륙을 중심으로 기온이 5도를 밑돌겠습니다.바람이 거세게 불면서 체감온도는 더 낮겠습니다.10일 오전까지 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(강원산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 예상됩니다.경기동부와 강원내륙·산지, 남부지방 높은 산지는 아침 기온이 영하로 내려가겠습니다.얼음이 얼고 서리가 내리겠으니 냉해가 없도록 대비해야 합니다.전국적으로 10일 아침 최저기온은 0∼11도로 9일보다 4∼8도 낮겠습니다.낮 최고기온도 10∼16도에 머물 것으로 예상됩니다.주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 11도, 인천 6도와 10도, 대전 6도와 13도, 광주 9도와 14도, 대구·울산 7도와 14도, 부산 9도와 16도입니다.추위는 화요일인 11일까지 이어진 뒤 풀리겠습니다.11일 아침 최저기온은 -2∼7도로 10일보다 더 낮겠고, 낮 최고기온은 13∼18도로 10일에 견줘서 높겠습니다.2026학년도 대학수학능력시험 수험생 예비 소집일인 12일은 아침 최저기온이 0∼10도이고 낮 최고기온이 14∼20도, 수능일인 13일은 2∼11도와 14∼19도로 평년기온(최저 1∼10도·최고 13∼18도)과 비슷하거나 그보다 조금 높겠습니다.동해중부먼바다에 10일까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.9일 밤부터 10일 오전까지엔 서해상과 동해중부앞바다에도 바람이 시속 30∼50㎞로 강하게 불고 물결이 1.5∼2.5ｍ로 높게 일겠습니다.(사진=연합뉴스)