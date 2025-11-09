월요일 출근길 반짝 추위…내륙 중심 아침 5도 미만

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.
월요일 출근길 반짝 추위가 닥치겠습니다.
9일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 들어오면서 10일 아침 내륙을 중심으로 기온이 5도를 밑돌겠습니다.
바람이 거세게 불면서 체감온도는 더 낮겠습니다.
10일 오전까지 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(강원산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 예상됩니다.
경기동부와 강원내륙·산지, 남부지방 높은 산지는 아침 기온이 영하로 내려가겠습니다.
얼음이 얼고 서리가 내리겠으니 냉해가 없도록 대비해야 합니다.
전국적으로 10일 아침 최저기온은 0∼11도로 9일보다 4∼8도 낮겠습니다.
낮 최고기온도 10∼16도에 머물 것으로 예상됩니다.
주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 11도, 인천 6도와 10도, 대전 6도와 13도, 광주 9도와 14도, 대구·울산 7도와 14도, 부산 9도와 16도입니다.
추위는 화요일인 11일까지 이어진 뒤 풀리겠습니다.
11일 아침 최저기온은 -2∼7도로 10일보다 더 낮겠고, 낮 최고기온은 13∼18도로 10일에 견줘서 높겠습니다.
2026학년도 대학수학능력시험 수험생 예비 소집일인 12일은 아침 최저기온이 0∼10도이고 낮 최고기온이 14∼20도, 수능일인 13일은 2∼11도와 14∼19도로 평년기온(최저 1∼10도·최고 13∼18도)과 비슷하거나 그보다 조금 높겠습니다.
동해중부먼바다에 10일까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.
9일 밤부터 10일 오전까지엔 서해상과 동해중부앞바다에도 바람이 시속 30∼50㎞로 강하게 불고 물결이 1.5∼2.5ｍ로 높게 일겠습니다.
(사진=연합뉴스)