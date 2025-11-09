뉴스

"대납 없어" "정황 증거"…8시간 대질에도 평행선

전연남 기자
작성 2025.11.09 20:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이어서 특검 소식입니다. 김건희 특검팀이 오세훈 시장의 여론 조사비 대납 의혹과 관련해 어제(8일) 오 시장과 명태균 씨를 상대로 대질 조사를 진행했습니다. 만남 횟수 같은 기초 사실관계부터 핵심 의혹까지 두 사람의 입장이 첨예하게 엇갈린 걸로 전해졌습니다.

보도에 전연남 기자입니다.

<기자>

정치자금법 위반 피의자로 특검팀에 처음으로 나온 오세훈 시장은 어젯밤 명태균 씨와의 8시간가량 대질 조사를 마친 뒤 취재진에게 "양쪽 주장이 평행선을 그렸다"고 말했습니다.

[오세훈/서울시장 (어제) : 기존에 해오던 얘기대로 대납 사실이 없다, 이점을 중점적으로 얘기했고요. 양쪽 주장이 좁혀진 게 없습니다.]

하지만 비슷한 시간에 조사를 마친 명 씨는 "특검팀이 여론조사 대납 정황 증거를 가지고 있었다"고 주장했습니다.

오 시장은 지난 2021년 4월 시장 보궐선거 당시 명 씨로부터 13차례 미공표 여론조사를 무료로 제공 받은 혐의를 받고 있습니다.

명 씨는 여론조사 비용 3천300만 원을 사업가 김한정 씨가 대납했다고 주장하는 반면, 오 시장은 김 씨가 비용을 지급한 것과 자신은 무관하다며 혐의를 부인하면서 명 씨와의 대질을 요청했습니다.

어제 대질조사에서도 오 시장과 명 씨의 주장이 첨예하게 대립했던 걸로 알려졌습니다.

만남 횟수와 같은 기초 사실 관계부터, 오 시장이 명 씨에게 여론 조사 대가로 아파트 제공을 약속했다는 의혹 등에 대한 양측 주장이 엇갈린 걸로 전해졌습니다.

특검팀은 어제 대질조사 결과와 관련 증거 등을 판단해 오 시장에 대한 추가 조사와 기소 여부를 결정할 방침입니다.

(영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지