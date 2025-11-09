'사의' 중앙지검장 입장문…"의견 다르다는 점 명확히"

▲ 정진우 서울중앙지검장

검찰의 '대장동 항소 포기'와 관련해 사의를 밝힌 정진우 서울중앙지검장이 당시 결정과 관련해 중앙지검은 끝까지 항소해야 한다고 주장했으나 대검찰청이 이를 받아들이지 않았다고 밝혔습니다.정 검사장은 오늘(9일) 입장문을 내고 "대검의 지휘권은 따라야 하고 존중돼야 한다"면서도 "중앙지검의 의견을 설득했지만 관철하지 못했다"고 밝혔습니다.그는 이어 "대검의 지휘를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"고 덧붙였습니다.정 검사장의 메시지가 언론에 알려진 것은 노만석 검찰총장 대행의 입장문이 공개된 지 불과 1시간여 만입니다.노 대행은 검찰 내부와 언론에 전달한 입장문에서 항소 포기 결정 과정을 설명하면서 "이는 검찰총장 대행인 저의 책임하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔습니다.정 검사장과의 협의 아래 항소하지 않기로 뜻을 모았다는 것으로 해석될 수 있는 대목입니다.그러나 노 대행 입장문이 나온 지 얼마 안돼 공개된 정 검사장의 설명은 이와는 다소 결이 다릅니다.중앙지검은 끝까지 항소해야 한다는 입장이었으나 대검이 항소 포기의 뜻을 굽히지 않아 결국 대검 지휘권을 존중해 이를 따를 수 밖에 없었다는 것입니다.대검이 중앙지검 및 수사팀의 의견을 사실상 묵살하고 항소 포기를 지시했으며, 이에 동의할 수 없어 사의를 표명했다는 의미로 풀이됩니다.대장동 항소 포기를 두고 검찰 내 갈등이 표면화한 가운데 결정 당사자인 검찰총장 대행과 서울중앙지검장이 그 경위를 두고 서로 다르게 해석 가능한 입장문을 나란히 내면서 내홍이 격화할 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)