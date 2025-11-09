[D리포트] '대장동 항소 포기' 노만석 검찰총장 대행 "숙고 끝에 결정"…일선에선 사퇴 요구 분출

대장동 민간업자들 사건에 대한 검찰의 항소 포기 이틀 만에 노만석 검찰총장 권한대행이 검찰 내부에 입장문을 내놨습니다.



노 대행은 "통상의 중요 사건처럼 법무부 의견도 참고한 후 판결의 취지와 내용, 항소 기준 등을 종합적으로 고려했다"며, 자신의 책임 아래 정진우 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정이라고 설명했습니다.



항소 포기 하루 만에 사의를 표명한 정 검사장에 대해선 "늦은 시간까지 쉽지 않은 고민을 함께 해줬다"며 "미안함과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 밝혔습니다.



노 대행이 침묵을 깨고 입장을 밝혔지만, 일선에선 법무부와 대검 수뇌부를 향한 비판이 이어지고 있습니다.



초임 검사인 울산지검 천영환 검사는 검찰 내부망에 올린 글에서 "수사검사와 공판검사의 항소 제기 만장일치 결정에 법무부와 대검이 반대한 이유가 무엇이냐"며 "국민에 대한 배임적 행위를 한 법무부 장관과 대검 수뇌부의 사퇴를 요구한다"고 밝혔습니다.



천 검사는 "법률과 적법 절차에 의해 국민을 보호하기 위한 법무부와 대검이 특정인들을 법률과 재판으로부터 보호하고자 하는 이유가 무엇이냐"고 비판하기도 했습니다.



대검 내부에서도 일부 무죄가 선고되고 엄청난 금액의 추징이 선고되지 않은 사건에서 항소를 포기한 전례가 있었느냐며, 검찰과 진실은 죽었다는 반발의 목소리가 나왔습니다.



법무부와 대검 수뇌부가 항소 포기의 구체적 이유를 설명하지 않는 상황이 이어지면서 검찰 일선의 반발은 당분간 이어질 것으로 보입니다.



(취재 : 백운, 영상편집 : 최진화, 제작 : 디지털뉴스편집부)