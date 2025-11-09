뉴스

노만석 "숙고 끝에 내린 결정"…항소 포기 이틀 만에 입장문

백운 기자
작성 2025.11.09 14:29 수정 2025.11.09 14:30 조회수
노만석 "숙고 끝에 내린 결정"…항소 포기 이틀 만에 입장문
▲ 노만석 검찰총장 직무대행

대장동 민간업자들 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정 이틀 만에 노만석 검찰총장 권한대행이 입장을 내놨습니다.

노 검찰총장 대행은 오늘(9일) 검찰 내부에 전달한 입장문에서 "대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상의 중요사건의 경우처럼 법무부의 의견도 참고한 후 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려하여 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단하였다"고 밝혔습니다.

이어 "검찰총장 대행인 저의 책임 하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 설명했습니다.

노 검찰총장 대행은 "다양한 의견과 우려가 있음을 잘 알고 있으나, 조직구성원 여러분은 이런 점을 헤아려주시기 바란다"고 전했습니다.

어제 항소 포기 하루 만에 사의를 표명한 정진우 서울중앙지검장에 대해선 "늦은 시간까지 쉽지 않은 고민을 함께 해줬다"며 "미안함과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 밝혔습니다.

노 검찰총장 대행은 다만, 항소 포기를 결정한 구체적인 사유에 대해선 입장문에 밝히지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)

