노만석 "숙고 끝에 내린 결정"…항소 포기 이틀 만에 입장문

▲ 노만석 검찰총장 직무대행

대장동 민간업자들 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정 이틀 만에 노만석 검찰총장 권한대행이 입장을 내놨습니다.노 검찰총장 대행은 오늘(9일) 검찰 내부에 전달한 입장문에서 "대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상의 중요사건의 경우처럼 법무부의 의견도 참고한 후 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려하여 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단하였다"고 밝혔습니다.이어 "검찰총장 대행인 저의 책임 하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 설명했습니다.노 검찰총장 대행은 "다양한 의견과 우려가 있음을 잘 알고 있으나, 조직구성원 여러분은 이런 점을 헤아려주시기 바란다"고 전했습니다.어제 항소 포기 하루 만에 사의를 표명한 정진우 서울중앙지검장에 대해선 "늦은 시간까지 쉽지 않은 고민을 함께 해줬다"며 "미안함과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 밝혔습니다.노 검찰총장 대행은 다만, 항소 포기를 결정한 구체적인 사유에 대해선 입장문에 밝히지 않았습니다.(사진=연합뉴스)