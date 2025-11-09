뉴스

참변의 교훈은 없었다…일본인 모녀 숨진 거리에서 또 음주운전 적발

김보미 기자
작성 2025.11.09 14:37 수정 2025.11.09 15:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
〈기자〉

서울 흥인지문 사거리 일대, SUV 차량에서 내린 40대 남성이 음주 측정기에 입김을 불어넣습니다.

[더더더더 됐습니다. 면허 정지 수치가 나왔습니다.]

이 남성은 을지로에서 소주 반병을 마신 뒤 약 2.5km를 운전한 걸로 파악됐는데 적발된 장소가 지난 2일 일본인 관광객이 음주 운전 차량에 치여 숨진 곳과 불과 150m 떨어진 곳입니다.

[음주 운전자 : (혹시 저쪽에서 음주 운전 사망 사고 있었던 거 아셨나요?) 아 잘 몰랐습니다. 대리 부르려다 솔직히 별로 안 먹은 것 같아서….]

10년 전 음주 운전 적발 사실까지 확인되면서 결국 면허가 취소됐습니다.

서울 교대역 근처에서는 면허 취소 수준의 음주 운전자가 적발됐고,

[더더더더 됐습니다. 0.088%입니다. 면허취소 수치입니다.]

면허 정지 수준이 나온 30대 남성은 동승자와 운전자 바꿔치기를 시도한 사실까지 드러났습니다.

[음주 운전자 : (술 얼마나 드셨어요?) (맥주) 한 잔 반 먹은 것 같아요.]

어젯밤 서울 도심 4곳에서 두 시간에 걸친 음주단속 결과, 면허 취소는 2명, 정지는 9명으로 총 11명이 적발됐습니다.

[강현구/서울 혜화경찰서 교통과장 : 음주 운전은 자신의 생명뿐만 아니라 타인의 생명까지 앗아가는 중대한 범죄 행위입니다.]

경찰은 앞으로도 불시 단속을 통해 음주 운전 근절에 나선다는 방침입니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이기은, 디자인 : 최하늘, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지