"후각 기능, 파킨슨 환자 인지 저하 속도 예측 지표"

냄새를 맡는 능력 약화가 파킨슨병에 따른 인지 저하 속도를 예측하는 지표가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.



국립보건연구원은 국내 병원들이 2021년부터 '뇌질환 연구기반 조성 연구사업'을 통해 파킨슨병 환자들을 장기 추적 관찰한 결과 이같이 나타났다고 밝혔습니다.



파킨슨병은 중뇌 부위에 있는 도파민 신경세포가 소실되면서 발생하는 만성 신경퇴행성 질환입니다.



손발 떨림과 근육 경직, 보행장애 등 운동 증상과 더불어 후각 기능 저하, 수면장애, 자율신경계 이상, 인지기능 저하 등의 비운동 증상이 함께 나타납니다.



2020년 12만 5천927명이던 국내 파킨슨병 환자 수는 지난해 14만 3천441명으로 13.



9% 증가했는데 인구 고령화로 환자 규모가 늘어날 것으로 보입니다.



연구에 참여한 가톨릭대학교 병원과 충남대병원, 인제대학교 부산백병원 등 5개 병원은 파킨슨병 초기 환자 203명을 후각 기능 변화에 따라 ▲ 정상 ▲ 저하로 전환 ▲ 지속적 저하 등 3개 그룹으로 나눠 5년간 추적 관찰했습니다.



그 결과 86%의 환자가 추적 기간에 후각 기능이 떨어졌습니다.



후각 저하 정도는 도파민 신경 손상 정도와 밀접하게 관련되는데 후각 기능이 정상이었다가 저하되기 시작한 환자군이 인지 기능 저하 속도가 다른 군보다 빠르게 나타났습니다.



운동 기능이나 심장 자율신경 기능 저하는 후각 기능 저하에 따른 차이가 크지 않았습니다.



환자가 '냄새를 잘 못 맡는다'는 단순한 증상이 뇌 속 도파민 신경과 인지기능 변화의 신호일 수 있는 겁니다.



국립보건연구원은 후각 기능 검사가 비교적 간단해 파킨슨병 조기 진단에 활용될 가능성이 크다고 설명했습니다.



(사진=연합뉴스)