미국 셧다운 장기화에 하늘길 차질…항공편 수천 편 취소·지연

▲ 미국 연방정부 셧다운으로 항공기 운행 차질이 생기고 있다.

미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 장기화로 항공관제사 인력이 부족해지면서 수천 편의 항공편이 결항되거나 운항이 지연됐습니다.로이터 통신에 따르면 미 연방항공청(FAA)이 항공편 운항 감축을 지시한 지 이틀째인 8일(현지시간) 취소된 항공편은 1천460편, 운항이 지연된 항공편은 6천 편에 달했습니다.평소에도 혼잡도가 심한 애틀랜타 공항에서는 항공편 운항이 평균 282분 지연됐습니다.FAA는 셧다운 장기화로 관제사 인력이 부족해지고 남아 있는 인력의 피로도가 증가하면서 안전에 대한 우려가 커지자 40개 주요 공항의 항공편 운항을 10%까지 단계적으로 감축하겠다고 발표했습니다.뉴욕, 시카고, 애틀랜타 등 미국의 주요 허브공항이 모두 감축 대상에 포함됐으며, 아메리칸 항공, 델타 항공, 사우스웨스트 항공, 유나이티드 항공 등 주요 항공사가 영향을 받았습니다.숀 더피 미 교통부 장관은 더 많은 관제사가 출근하지 않을 경우 항공편을 20%까지 감축해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.브라이언 베드포드 FAA 청장은 지난주 초 관제사 중 20∼40%가 출근하지 않았다고 밝힌 바 있습니다.