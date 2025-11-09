뉴스

내란특검, '외환 의혹' 금주 기소…조태용 전 국정원장 구속 기로

전연남 기자
작성 2025.11.09 14:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내란특검, '외환 의혹' 금주 기소…조태용 전 국정원장 구속 기로
▲ 조태용 전 국정원장

비상계엄 관련 '외환 의혹'에 대한 내란 특검팀의 수사가 이번 주 마무리될 전망입니다.

특검팀이 수사 중인 외환 의혹은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 지난해 10월 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전 등을 지시했다는 내용이 뼈대입니다.

특검팀은 그간 김용대 드론작전사령관 등 군 관계자들을 여러 차례 불러 조사한 데 이어, 지난달엔 의혹의 '정점'인 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있습니다.

조태용 전 국가정보원장에 대한 구속 전 피의자 신문은 오는 11일 서울중앙지법에서 열립니다.

특검팀은 지난 7일 조 전 원장에 대해 국정원법 위반, 직무 유기, 위증, 증거인멸, 허위공문서 작성 및 행사, 국회 증언 감정에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

박성재 전 법무부 장관에 대한 구속영장 재청구도 이번 주 중 이뤄질 것으로 전망됩니다.

한편, 특검팀은 최근 수사 기한을 마지막으로 연장해 다음 달 14일까지로 늘렸습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지