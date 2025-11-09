'케이크와 꽃다발' 받은 류지현 감독 "첫 승 이벤트 고마워"

▲ 류지현 야구 국가대표 선수단 감독이 9일 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서 열릴 예정인 '2025 네이버 K-BASEBALL 시리즈' 대한민국과 체코의 평가전 경기를 앞두고 취재진과 인터뷰하고 있다.

류지현 야구 국가대표팀 감독은 체코와 케이-베이스볼 시리즈 2차전이 열리는 오늘 서울 고척스카이돔에 출근해서 생각지도 못한 선물을 받았습니다.선수단이 류지현 감독의 대표팀 첫 승리를 축하해주고자 라커룸에서 깜짝 파티를 열었습니다.한국은 어제(8일) 열린 1차전에서 체코에 3대 0 승리를 거두고 올해 1월 지휘봉을 쥔 류 감독에게 첫 승리를 선사했습니다.선수단은 류 감독에게 꽃다발과 케이크를 전달했고, 박해민(LG 트윈스)과 원태인(삼성 라이온즈)은 류 감독의 얼굴에 케이크를 묻히고 격의 없는 장난을 쳤습니다.대표팀에서 수석 코치로 일하는 등 경력이 풍부한 류 감독도 이런 선물은 처음 받았습니다.류 감독은 2차전을 앞둔 기자회견에서 "전혀 몰랐는데 선수들이 이런 걸 준비했다. 대표팀에는 이런 일이 잘 없다. 예상하지 못한 일이 아침에 일어났다. 굉장히 기분이 좋았다"며 미소를 감추지 못했습니다.또 "내년 3월 월드베이스볼클래식(WBC)까지 선수들과 많이 스킨십하고 싶다. 소통하면서 지금 대표팀 분위기를 유지하고 싶다"고 했습니다.전날 한국은 삼진만 17개를 잡아낸 투수진의 힘을 앞세워 승리했지만, 타선은 다소 답답했습니다.체코는 내년 3월 WBC 1라운드에서 만날 상대입니다.류 감독은 "단순한 평가전이 아니라 내년 3월 5일 WBC 첫 경기(체코전)를 목표로 한 준비 과정"이라며 "(우리 타자들이) 시속 145㎞ 미만 구속은 배트 스피드가 따라가더라. 그리고 구위형 선수가 올라왔을 때 어려움을 겪는다는 것도 느꼈다"고 평가했습니다.KBO리그보다 간격이 짧은 피치 클록도 변수입니다.KBO리그는 주자가 없을 때 20초, 주자가 있으면 25초 이내에 공을 던지면 되지만, 이번 케이-베이스볼 시리즈와 내년 WBC는 미국 메이저리그(MLB) 기준인 '주자 없을 때 15초, 있으면 20초'를 적용합니다.우리 투수들은 1차전에서 평소와 다른 템포에 적응해야 했습니다.류 감독은 "어제 등판 안 한 선수도 벤치에서 느꼈을 것"이라며 "일본으로 건너가서 치르는 평가전도 MLB 심판 2명, 한국과 일본 심판 각각 1명씩 들어간다. MLB 심판이 주심을 맡는다면 우리 선수들이 피치 클록에 적응하는 데 더 도움이 될 것 같다"고 했습니다.또한, 1차전에서 등판한 이호성(삼성)이 피치 클록 시간제한이 다가오자 한 번 발을 풀어 시간을 '리셋'한 장면을 두고 "영리하게 이용하더라. 시간을 벌어 리듬을 찾는 게 인상적"이라고 평가했습니다.이번 대표팀에는 젊은 투수가 대거 엔트리에 포함됐고, 류현진(한화 이글스) 등 이제껏 한국 야구를 대표한 베테랑 투수는 빠졌습니다.이들의 WBC 본 대회 엔트리 추가 여부에 대한 질문이 나오자 류 감독은 "여러 변수가 나올 수 있다. 그래서 내년 대회를 대비해 포괄적으로 준비 중이다. 내년 1월 9일 사이판 1차 캠프 때 여러 선수가 포함되지 않을까 생각한다"고 답했습니다.이날 한국은 신민재(LG·2루수)∼안현민(kt·우익수)∼송성문(키움·3루수)∼문보경(LG·1루수)∼노시환(한화·지명타자)∼문현빈(한화·좌익수)∼박성한(SSG·유격수)∼조형우(SSG·포수)∼김성윤(삼성·중견수)으로 라인업을 짰습니다.류 감독은 1번 타자 신민재에 대해 "리그에서 테이블세터로 좋은 경기력을 보였고, 작년 프리미어12도 경험했다. 이제 국가대표 1번 타자로 좋은 모습 기대한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)