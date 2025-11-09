서해 공해상서 중국어선 전복…중국인 2명 사망·3명 실종

▲ 서해 공해상서 중국어선 전복

서해 공해상에서 중국인 11명이 탄 어선이 전복돼 2명이 숨지고 3명이 실종됐습니다.오늘(9일) 아침 6시 50분쯤 전남 신안군 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 서해 공해상에서 98t급 중국어선 A호가 전복됐습니다.A호에는 11명의 중국 선원들이 타고 있었으며 사고 직후 인근 해역에서 조업 중이던 다른 중국어선이 먼저 6명을 구조했습니다.뒤이어 현장에 도착한 해경이 해상에 표류 중이던 선원 2명을 추가로 구조했습니다.나머지 3명은 아직 발견되지 않았습니다.먼저 구조된 6명은 건강에 큰 이상이 없으나 해경이 구조한 2명은 심정지 상태로 발견돼 사망한 것으로 추정됩니다.나머지 3명은 아직까지 발견되지 않았습니다.당시 사고 해역 기상 상황은 초속 8∼10m, 파고 2ｍ 수준으로 심한 악천후는 아닌 것으로 확인됐습니다.해경이 잠수대를 투입해 조사한 결과 선박 외부에 충돌 흔적은 없는 것으로 조사됐습니다.해경은 사망자를 포함한 선원들을 중국 측에 인계하는 한편 중국해경과 공조해 사고 해역을 중심으로 실종자 수색을 이어가고 있습니다.