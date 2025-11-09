김병기 민주 원내대표"김건희 때 가만있던 정치검찰…대장동 수사팀 책임 묻겠다"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 9일 서울 여의도 국회에서 국정감사 종합평가와 11월 국회 운영과 관련해 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당 김병기 원내대표는 "대장동·대북송금 검찰 수사에 대한 국정조사와 청문회, 상설특검 등을 적극적으로 검토해 시행하겠다"고 말했습니다.김 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열어 대장동 사건의 항소 포기 결정을 두고 검찰 내부 반발이 이어지는 것과 관련해, "조직적인 항명에 가담한 관련자 모두에게 단호히 책임을 물어야 한다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "검찰 지휘부는 특수 수사에서 반복된 높은 무죄율과 무리한 수사 논란, 국민의 비판을 고려해 무분별한 항소를 자제하기로 결정했다"며 "국민 앞에 최소한의 양심을 지킨 결정"이라고 말했습니다.그는 "반면 수사팀과 일부 검사들은 항소 자제를 부당한 지시라며 왜곡하고 있다"며 "이는 공직자로서 본분을 잃은 명백한 항명"이라고 지적했습니다.이어 "이번 사태의 본질은 한 줌도 되지 않는 친윤석열 정치 검찰들의 망동"이라며 "김건희 때는 왜 가만있었나. 김건희가 억울한 피해자라 생각해서 기소조차 안 한 거냐"고 따져 물었습니다.그는 "검찰은 대통령을 겨냥한 조작 수사와 거짓 진술 강요, 억지 기소를 벌였고, 재판에서 패하자 반성은커녕 항명으로 맞서고 있다"며 "법무부는 즉시 감찰에 나서야 한다"고 요구했습니다. 그러면서 "민주당은 결단하겠다.검찰권 남용과 조작 기소 진상을 국민 앞에 낱낱이 밝히겠다"며 "조작 수사, 정치 검찰 시대를 끝내겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)