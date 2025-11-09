[바로이뉴스] 김병기 "검찰 항소 포기, 양심 지킨 결정···강백신 등 수사팀 항명 감찰해야"

더불어민주당 김병기 원내대표가 지난 국정감사를 되짚어 보고, 연말까지 처리해야 할 중점 입법 과제를 설명하는 기자간담회를 열었습니다.



병기 원내대표는 검찰 지휘부의 대장동 사건 민간업자 판결 항소 포기 결정과 수사팀 반발에 대해 "민주당은 대장동과 대북송금 사건 검찰 수사에 대한 국정조사와 청문회, 상설특검을 적극 검토해서 시행하겠다"고 말했습니다. 김 원내대표는 "이번 사태의 본질은 한 줌도 되지 않는 친윤(친윤석열) 정치 검찰들의 망동이다. 대통령을 겨냥한 조작 수사와 거짓 진술 강요, 억지 기소를 벌였다. 재판에서 패하자 반성은커녕 항명으로 맞서고 있다"며 이같이 말했습니다. 김 원내대표는 검찰 지휘부의 항소 포기 결정에 대해 "무분별한 상소를 자제하기로 결정한 것"이라며 "특수수사에서 반복된 높은 무죄율과 무리한 수사 논란, 국민 비판을 고려한 조치다. 국민 앞에 최소한의 양심을 지킨 결정"이라고 평가했습니다. 직접 현장 보시겠습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이기은, 제작 : 디지털뉴스편집부)