뉴스

북한 여자축구, U-17 월드컵 우승

하성룡 기자
작성 2025.11.09 11:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
북한 여자축구, U-17 월드컵 우승
▲ 북한 조선중앙TV는 지난달 25일(한국시간) 모로코 살레의 모하메드 Ⅵ 풋볼 아카데미에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전을 중계했다. 이 경기에서 북한은 네덜란드를 5-0으로 크게 이겼다.

북한 17세 이하 여자 축구대표팀이 2025 국제축구연맹 U-17 여자 월드컵 2연패를 달성했습니다.

북한 U-17 여자 대표팀은 모로코 라바트의 라바트 올림픽 스타디움에서 열린 대회 결승에서 네덜란드를 3대 0으로 꺾고 정상에 올랐습니다.

2008년 초대 대회 우승팀으로 2016년과 2024년 대회에서도 축배를 든 북한은 대회 2연패와 더불어 역대 최다 우승 횟수를 4회째로 늘렸습니다.

2024년 대회까지 2년 간격으로 열렸던 U-17 여자 월드컵은 올해부터 매년 개최로 바뀌고 출전국도 16개 팀에서 24개 팀으로 늘어나는 변화 속에 5년 동안 모로코에서 개최하게 됐고, 첫 우승 테이프를 북한이 끊었습니다.

특히 북한은 조별리그를 비롯해 16강전부터 결승까지 7연승 행진으로 '전승 우승'의 위업을 달성했습니다.

U-17 여자 월드컵에서 무패 우승은 2014년 대회에서 일본이 처음 달성했고, 북한이 두 번째입니다.

북한은 개인상 부문도 휩쓸었습니다.

이번 대회에서 가장 많은 8골을 터트린 유정향은 최우수선수상과 득점왕을 휩쓸었고 7골을 작성하며 득점 2위에 오른 김원심은 실버볼과 실버 부츠를 챙겼습니다.

(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지