오세훈, 특검 첫 피의자 출석…명태균과 대질조사

오세훈 서울시장이 김건희 특검팀에 피의자 신분으로 처음 출석해 명태균 씨와 대질조사를 받았습니다. 오 시장은 '여론조사비 대납 의혹'을 부인했는데, 특검은 조사 내용을 검토해 기소 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.



한성희 기자입니다.



오세훈 서울시장은 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 김건희 특검팀에 출석해 명태균 씨와 대질조사를 받고 어젯(8일)밤 늦게 귀가했습니다.



정치자금법 위반 피의자 신분으로 특검에 처음으로 출석한 오 시장은 혐의를 강하게 부인했습니다.



[오세훈/서울시장 (어제) : 이것(비공표 여론조사)조차도 저희 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 포렌식 결과 밝혀졌습니다.]



오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명 씨 측으로부터 13차례 비공표 여론조사를 제공 받고, 비용 3천300만 원을 오 시장 후원자인 김한정 씨를 통해 대납했다는 혐의를 받고 있습니다.



오 시장 측은 김 씨가 돈을 보낸 것은 자신과 무관하다며 대질 조사에서도 적극적으로 진술한 것으로 알려졌습니다.



오 시장 출석 직후 특검에 도착한 명태균 씨는 김한정 씨에게 대납을 지시한 게 오세훈 시장이라고 반박했습니다.



[명태균 씨 : (김한정 씨가) 어떻게 입금을 시켜요? 누군가는 지시해서, 누군가는 연결시켜줬을 거 아니에요. 그게 오세훈이에요.]



명 씨는 또 오 시장이 여론조사 대가로 아파트를 주기로 했다고 주장했습니다.



만남 횟수를 두고도 양측의 입장은 엇갈립니다.



명 씨는 최소 7차례 만났다고 했는데, 오 시장은 2차례 만난 뒤 '명 씨를 끊어냈다'고 밝혔습니다.



특검은 대질조사 내용을 토대로 여론조사 요청과 대납 지시, 대납 정황 인지 여부 등을 따진 뒤 조만간 오 시장에 대한 기소 여부를 결정할 전망입니다.



(영상취재 : 배문산·이상학, 영상편집 : 윤태호)