오세훈, 특검 첫 피의자 출석…명태균과 대질조사

한성희 기자
작성 2025.11.09 06:11 조회수
<앵커>

오세훈 서울시장이 김건희 특검팀에 피의자 신분으로 처음 출석해 명태균 씨와 대질조사를 받았습니다. 오 시장은 '여론조사비 대납 의혹'을 부인했는데, 특검은 조사 내용을 검토해 기소 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.

한성희 기자입니다.

<기자>

오세훈 서울시장은 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 김건희 특검팀에 출석해 명태균 씨와 대질조사를 받고 어젯(8일)밤 늦게 귀가했습니다.

정치자금법 위반 피의자 신분으로 특검에 처음으로 출석한 오 시장은 혐의를 강하게 부인했습니다.

[오세훈/서울시장 (어제) : 이것(비공표 여론조사)조차도 저희 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 포렌식 결과 밝혀졌습니다.]

오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명 씨 측으로부터 13차례 비공표 여론조사를 제공 받고, 비용 3천300만 원을 오 시장 후원자인 김한정 씨를 통해 대납했다는 혐의를 받고 있습니다.

오 시장 측은 김 씨가 돈을 보낸 것은 자신과 무관하다며 대질 조사에서도 적극적으로 진술한 것으로 알려졌습니다.

오 시장 출석 직후 특검에 도착한 명태균 씨는 김한정 씨에게 대납을 지시한 게 오세훈 시장이라고 반박했습니다.

[명태균 씨 : (김한정 씨가) 어떻게 입금을 시켜요? 누군가는 지시해서, 누군가는 연결시켜줬을 거 아니에요. 그게 오세훈이에요.]

명 씨는 또 오 시장이 여론조사 대가로 아파트를 주기로 했다고 주장했습니다.

만남 횟수를 두고도 양측의 입장은 엇갈립니다.

명 씨는 최소 7차례 만났다고 했는데, 오 시장은 2차례 만난 뒤 '명 씨를 끊어냈다'고 밝혔습니다.

특검은 대질조사 내용을 토대로 여론조사 요청과 대납 지시, 대납 정황 인지 여부 등을 따진 뒤 조만간 오 시장에 대한 기소 여부를 결정할 전망입니다.

(영상취재 : 배문산·이상학, 영상편집 : 윤태호)
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지