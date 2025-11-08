뉴스

미국, UN '인권심의' 불참…"중국 같은 국가 훈계받을 생각 없다"

강민우 기자
작성 2025.11.08
미국, UN '인권심의' 불참…"중국 같은 국가 훈계받을 생각 없다"
▲ 스위스 제네바 소재 UN 유럽본부에서 7일(현지 시간) 보편적 인권 정례 검토(UPR) 회의가 열렸지만 미국은 불참했다. 사진은 비어있는 미국 측 자리.

미국이 인권 상황을 다른 UN(국제연합) 회원국으로부터 심의받는 인권회의에 불참했습니다. 미 정부는 "중국과 같은 국가로부터 훈계받을 생각이 없다"고 밝혔습니다.

현지시간 7일, 스위스 제네바 소재 UN 유럽본부에선 보편적 인권정례검토(UPR) 회의가 열렸습니다. UPR은 193개 유엔 회원국이 약 5년마다 돌아가면서 자국의 인권 상황과 권고 이행 여부 등을 동료 회원국으로부터 심의받는 제도입니다.

미국은 이번 회의에 참석하지 않았습니다. 2008년 UPR 제도가 도입된 이후 그간 회원국이 불참한 사례는 지난 2013년 이스라엘의 한 차례밖에 없었습니다.

미국 국무부 대변인은 "미국은 UN 창립 회원국이자 개인 자유의 옹호자"라며 "중국·베네수엘라·수단과 같은 국가로부터 훈계받을 생각이 없다"고 말했습니다.

이번 회의에는 트럼프 정부의 이민자 강제 항공 송환, 성소수자(LGBTQ) 권리 후퇴 등이 의제에 포함됐던 것으로 전해졌습니다.

이제 미국은 지난 8월, 이미 UPR 불참 방침을 정하고 이를 UN 인권이사회에 통보한 것으로 알려졌습니다. 회의에 앞서 내야 하는 보고서도 제출하지 않았습니다.

미국은 2020년 트럼프 1기 행정부 당시 유엔 인권이사회에서 탈퇴했지만 UPR 회의에 불참하지는 않았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
