도심서 차량 돌진해 10대 연쇄 추돌…16명 사상

오늘(8일) 대전에서 테슬라 차량 1대가 신호 대기 중이던 차량들을 향해 돌진하면서 1명이 숨지고 15명이 다쳤습니다. 전남 여수에서는 70대 남성이 멧돼지 사냥 도중 동료의 총에 맞아 목숨을 잃었습니다.



사건·사고 소식은 권민규 기자입니다.



<기자>



도로 위 잔해가 어지럽게 놓여 있고 차량 여러 대가 심하게 찌그러져 있습니다.



오늘 오후 2시쯤 대전 유성구 신세계백화점 앞 도로에서 40대 남성 A 씨가 몰던 테슬라 차량이 신호 대기 중인 차량들을 향해 돌진했습니다.



이 사고로 차량 10대가 부딪히면서 40대 오토바이 운전자가 숨지고 2명이 중상을 입는 등 16명이 다쳤습니다.



경찰은 A 씨가 속도를 줄이지 못해 오토바이와 택시를 들이받은 뒤 연쇄추돌이 일어난 것으로 파악했습니다.



A 씨에 대한 음주 정황은 나오지 않은 가운데 경찰은 정확한 사고 원인을 조사할 방침입니다.



어젯밤(7일) 11시 20분쯤 전남 여수 둔덕동의 한 야산에서 멧돼지를 잡던 70대 남성이 동료 50대 남성의 엽총에 맞아 숨졌습니다.



[소방 관계자 : 아랫배 맞은 것으로 추정이라고 돼 있거든요. 심정지 상태로 (이송)됐네요.]



총을 쏜 남성은 멧돼지 세 마리를 발견하고 산탄총을 두 번 발사했는데 근처에 있던 동료가 맞았다고 진술한 것으로 확인됐습니다.



수렵 면허를 가지고 있던 이들은 당시 유해 조수인 멧돼지 퇴치 활동을 하던 중이었습니다.



경찰은 이 남성을 업무상 과실치사 혐의로 입건했습니다.



오늘(8일) 새벽 4시 50분쯤에는 전북 전주 효자동의 한 사거리에서 음주 운전 차량이 SUV를 들이받았습니다.



이 사고로 SUV 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 근처를 지나던 행인도 차량 파편에 맞아 치료를 받았습니다.



(영상편집 : 윤태호, 화면제공 : 시청자 송영훈, 영상취재 : 최복수 KBC)