오세훈, 특검 첫 출석…명태균과 대질조사

<앵커>



김건희 특검팀은 '여론 조사비 대납 의혹' 수사에도 속도를 내고 있습니다. 오세훈 서울시장이 오늘(8일) 김건희 특검에 피의자 신분으로 처음 출석해서 명태균 씨와의 대질 조사를 받았습니다. 특검 나가 있는 취재기자 연결합니다.



한성희 기자, 대질조사 마무리됐습니까?



<기자>



2021년 서울시장 보궐선거 당시 '여론 조사비 대납 의혹'을 수사하는 김건희 특검팀은, 오늘 오전에 출석한 오세훈 서울시장과 명태균 씨 대질조사를 오후 6시까지 진행했습니다.



지금은 조서를 열람 중인데, 오 시장은 피의자 신분으로 특검에 처음 출석하면서, 의혹을 강하게 부인했습니다.



[오세훈/서울시장 : 이것(비공표 여론조사)조차도 저희 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 게 포렌식 결과 밝혀졌습니다. 오늘 여러가지 사실을 밝혀서….]



오 시장은 명 씨 측으로부터 13차례 비공표 여론조사를 제공 받고, 비용 3천300만 원을 오 시장 후원자인 김한정 씨가 대납했다는 혐의를 받고 있습니다.



오 시장 측은 김 씨가 돈을 보낸 건 자신과 무관하다며 대질 조사에서도 적극적으로 혐의를 부인했습니다.



<앵커>



명태균 씨와 오세훈 시장 증언, 예상은 했지만, 크게 엇갈리고 있다고요?



<기자>



오 시장 출석 직후 특검에 도착한 명태균 씨는, 김한정 씨에게 대납을 지시한 게 오세훈 시장이라고 주장했습니다.



[명태균 씨 : (김한정 씨가) 어떻게 입금을 시켜요? 누군가는 지시해서, 누군가는 연결시켜줬을 거 아니에요. 그게 오세훈이에요.]



명 씨는 또 오 시장이 여론조사 대가로 아파트를 주기로 했다고 거듭 밝히면서 오 시장 측 주장을 반박했습니다.



만남 횟수에 대해서도 양측의 입장은 엇갈립니다.



명 씨는 최소 7차례 만났다고 했는데, 오 시장은 2차례 만난 뒤 '명 씨를 끊어냈다'고 밝혔습니다.



특검은 대질조사 내용을 토대로 오 시장의 여론조사 요청과 대납 지시, 대납 정황 인지 여부 등을 따진 뒤 조만간 오 시장의 기소 여부를 결정할 전망입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 우기정)