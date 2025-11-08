"권력 외압 진상 규명"…"항소 포기 아닌 자제"

<앵커>



파장은 정치권으로도 번지고 있습니다. 국민의힘은 "검찰이 권력 앞에 무릎을 꿇었다"며 외압 의혹의 진상을 규명해야 한다고 주장했습니다. 민주당은 '항소 포기'가 아닌 '항소 자제'라며, 애초에 무리한 기소였다고 반박했습니다.



국민의힘은 대장동 개발 비리 의혹 사건의 1심 판결에 항소하지 않은 검찰을 겨냥해 "권력 앞에 무릎을 꿇었다"고 비판했습니다.



이번 사건의 수사와 공판 담당 검사들도 항소 포기에 반발하고 있다며, 정성호 법무장관을 비롯한 권력의 외압이 있었던 건 아닌지 진상을 규명해야 한다는 주장도 폈습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : '친명 좌장' 정성호 법무부 장관이 이재명 대통령 방탄을 위해 대장동 재판의 검찰 항소를 막은 것으로 '정치적 개입에 따른 사건 무마 시도'입니다.]



국민의힘 지도부에서는 "정 장관은 지금이라도 이재명 대통령과 관련한 사건 모두에 대해 수사지휘권을 포기해야 한다"거나, "항소를 금지시킨 윗선이 있었던 건 아닌지, 반드시 수사를 통해서 진상을 규명해야 한다"는 말들이 쏟아졌습니다.



민주당은 검찰이 항소하지 않은 건 '포기'가 아닌 '자제'라며, 검찰 내부 기준에 따른 결정일 뿐이라고 반박했습니다.



그러면서 검찰이 이 대통령을 겨냥해 무리한 기소를 했다가 실패한 거라는 주장도 폈습니다.



[김현정/더불어민주당 원내대변인 : 이번 결정은 굴복이 아닙니다. 윤석열 정권의 정치 검찰이 당시 야당 대표를 잡기 위해 시작했던 무리한 표적 수사라는 점이 1심 법원에서 사실상 확인됐기 때문입니다.]



국민의힘을 향해서는 법과 원칙에 따른 1심 판단을 왜곡하지 말고, 검찰의 이번 결정을 이 대통령과 억지로 연결 짓는 정치 공세를 멈추라고 요구했습니다.



