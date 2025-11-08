세계식량가격지수 2개월째 하락…설탕·유제품 등 내림세

▲ 마트에 판매 중인 설탕

세계식량가격지수가 2개월 연속 하락했습니다.유엔 식량농업기구(FAO)가 7일(현지시간) 발표한 지난 10월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 126.4포인트로 전달(128.5포인트) 대비 1.6% 내렸습니다.곡물, 육류, 유제품, 설탕 가격은 하락했으며 유지류 가격은 상승했습니다.설탕 가격지수는 전달 대비 5.3% 하락하면서 지난 2020년 12월 이후 최저인 94.1를 기록했습니다.브라질의 생산이 호조를 보였고 태국·인도의 생산이 늘어날 것으로 전망됐습니다.또 국제 원유가 하락으로 바이오 연료 수요가 줄어든 것이 설탕 가격 추가 하락 요인으로 작용했습니다.유제품 가격지수는 전달보다 3.4% 하락하면서 4개월 연속 내림세를 보였습니다.버터 등 가격이 내린 것은 유럽연합과 뉴질랜드의 공급 확대, 아시아·중동 지역 수요 둔화가 주요 원인으로 꼽혔습니다.육류 가격지수는 8개월간 상승하다 전달보다 2% 떨어졌습니다.돼지고기와 가금육 가격 급락이 전체 하락을 이끌었습니다.하지만 소고기는 글로벌 수요 강세로 가격이 상승했습니다.곡물 가격지수는 전달 대비 1.3% 하락했습니다.주요 곡물인 밀, 보리, 옥수수, 수수의 가격은 모두 내려갔습니다.유지류 가격지수는 전달보다 0.9% 상승한 169.4로 2022년 7월 이후 최고를 기록했습니다.FAO는 2025/2026년 세계 곡물 생산량은 29억 9천만t(톤)으로 전년보다 4.4% 증가해 사상 최고를 기록할 것으로 전망했습니다.