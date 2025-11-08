뉴스

세계식량가격지수 2개월째 하락…설탕·유제품 등 내림세

박재현 기자
작성 2025.11.08 17:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
세계식량가격지수 2개월째 하락…설탕·유제품 등 내림세
▲ 마트에 판매 중인 설탕

세계식량가격지수가 2개월 연속 하락했습니다.

유엔 식량농업기구(FAO)가 7일(현지시간) 발표한 지난 10월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 126.4포인트로 전달(128.5포인트) 대비 1.6% 내렸습니다.

곡물, 육류, 유제품, 설탕 가격은 하락했으며 유지류 가격은 상승했습니다.

설탕 가격지수는 전달 대비 5.3% 하락하면서 지난 2020년 12월 이후 최저인 94.1를 기록했습니다.

브라질의 생산이 호조를 보였고 태국·인도의 생산이 늘어날 것으로 전망됐습니다.

또 국제 원유가 하락으로 바이오 연료 수요가 줄어든 것이 설탕 가격 추가 하락 요인으로 작용했습니다.

유제품 가격지수는 전달보다 3.4% 하락하면서 4개월 연속 내림세를 보였습니다.

버터 등 가격이 내린 것은 유럽연합과 뉴질랜드의 공급 확대, 아시아·중동 지역 수요 둔화가 주요 원인으로 꼽혔습니다.

육류 가격지수는 8개월간 상승하다 전달보다 2% 떨어졌습니다.

돼지고기와 가금육 가격 급락이 전체 하락을 이끌었습니다.

하지만 소고기는 글로벌 수요 강세로 가격이 상승했습니다.

곡물 가격지수는 전달 대비 1.3% 하락했습니다.

주요 곡물인 밀, 보리, 옥수수, 수수의 가격은 모두 내려갔습니다.

유지류 가격지수는 전달보다 0.9% 상승한 169.4로 2022년 7월 이후 최고를 기록했습니다.

FAO는 2025/2026년 세계 곡물 생산량은 29억 9천만t(톤)으로 전년보다 4.4% 증가해 사상 최고를 기록할 것으로 전망했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지