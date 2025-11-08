뉴스

홈플러스 공대위 "사태해결에 정부 나서야"…무기한 농성 예고

정유미 기자
작성 2025.11.08 16:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
홈플러스 공대위 "사태해결에 정부 나서야"…무기한 농성 예고
▲ 제2차 홈플러스 살리기 국민대회

마트산업노조와 시민단체 등이 참여한 '홈플러스 사태 해결 공동대책위원회'가 이달 말 회생계획 인가 전 인수합병(M&A) 본입찰을 앞두고 정부의 적극적인 대응을 요구했습니다.

공대위는 용산 대통령실 인근 삼각지 파출소 앞에서 '제2차 홈플러스 살리기 국민대회'를 열어 홈플러스 인수 성사를 위해 정부가 해결 방안을 마련해야 하고 농협이 홈플러스를 인수하는 방법도 고려해야 한다고 주장했습니다.

집회에는 경찰 비공식 추산 1천 명이 모였습니다.

이들은 "만일 홈플러스가 폐점·청산의 길로 간다면 총 10만 명의 일자리가 사라진다"며 "공적 기관이 중심이 돼 부실 채권을 정리하고 지역 경제 회복을 위한 공적 해법을 마련해야 한다"고 주장했습니다.

이들은 '홈플러스 사태 해결 정부 개입 촉구 서명운동'으로 받은 30만 명의 서명을 대통령실에 전달할 계획입니다.

최철한 마트노조 홈플러스지부 사무국장은 "대통령실이 오후 7시까지 서명을 받으러 오지 않고 대화에 응하지 않는다면 무기한 단식 농성 투쟁을 벌일 것"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지