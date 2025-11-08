채상병 특검, 윤에 11일 3차 출석 통보…불응 시 체포 수순 예상

▲ 윤석열 전 대통령

채상병 순직 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 특검팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 11일 출석하라는 요구서를 재차 발송했습니다.앞서 윤 전 대통령은 두 차례 출석 요구에 불응해, 이번이 특검의 세 번째 소환 통보입니다.특검팀은 오늘(8일) 언론 공지를 통해 "윤 전 대통령에게 11일 오전 10시에 출석하라는 요구서를 서울구치소에 팩스로 발송 완료했다"고 밝혔습니다.내란 특검에 구속돼 서울구치소에 수감돼 있는 윤 전 대통령은, 지난달 23일과 이날 두 차례 출석 요구에 모두 불응하며 변호인단의 사정 또는 재판 일정을 그 이유로 들었습니다.윤 전 대통령이 3차 소환에도 불응할 경우 특검팀은 체포영장 청구를 비롯한 강제구인 절차를 밟을 것으로 전망됩니다.정민영 특검보는 그간 윤 전 대통령이 별다른 사유 없이 계속 조사를 거부하면 체포영장 청구 등 강제 조치를 검토할 수 있다고 밝힌 바 있습니다.윤 전 대통령은 직권남용·범인도피 혐의를 받는 피의자 신분입니다.채상병 사건 수사 외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자인 동시에 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 부당한 영향력을 행사한 의혹을 받습니다.또 수사외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처 수사선상에 올라 출국금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 했다는 의혹도 받습니다.