검찰 '대장동 항소 포기' 후폭풍…수사팀 반발·중앙지검장 사의

▲ 정진우 서울중앙지검장

■ 대장동 수사 검사 공개 반발…"결정 번복 경위 밝혀라"

■ 정진우 서울중앙지검장 사의

검찰이 어제(7일)가 시한이었던 대장동 민간업자 일당들의 1심 항소를 포기한 것과 관련해 검찰 내부에서 여진이 이어지고 있습니다.대장동 사건 수사/공판 팀이 거세게 반발하는 가운데 대장동 사건 공소유지를 담당하는 기관의 장인 정진우 서울중앙지검장도 오늘 사의를 표명했습니다.대장동 사건을 수사한 강백신 차장검사는 오늘 새벽 검찰 내부망에 글을 올려 대장동 개발 비리 관련 사건 항소 기간이 지나간 경위를 시간대 별로 설명했습니다.강 차장검사는 글에서 지난달 31일 1심 선고가 있은 뒤, 11월 3일 수사팀과 공판팀이 항소제기하기로 만장일치로 의견을 취합했다고 밝혔습니다.또 11월 5일에는 서울중앙지검 수뇌부가 항소 제기 방침을 결정했고, 이후 대검 보고를 거쳐 항소기한 만료일인 11월 7일 낮에는 공판5부장, 4차장, 서울중앙지검장 결재까지 이뤄졌다고 밝혔습니다.하지만 몇 시간 뒤인 7일 오후 경부터 대검찰청이 항소 불허 의견을 보내왔고, 서울중앙지검장도 불허 의견을 밝혀 항소가 무산됐다고도 밝혔습니다.강 차장검사는 "대검이 법무부에 항소 여부를 승인받기 위하여 보고를 하였고, 법무부 검찰국에서 법무장관에게 본건 항소 필요성을 보고하였으나 장관과 차관이 이를 반대하였다는 등의 이야기를 전해 들은 바 있다"며 이에 대해 대검 및 법무부 수뇌부가 명확한 경위를 설명해야 한다고도 덧붙였습니다.이런 가운데 대장동 사건 수사와 기소를 담당하는 기관장인 정진우 서울중앙지검장은 오늘 오전 전격 사의를 표명했습니다.정 지검장은 당초 이 사건 항소에 동의해 승인 결재까지 했지만, 어제 오후 대검과 법무부의 반대 의견을 접한 뒤 결정을 번복한 것으로 전해졌습니다.정 지검장은 사의 표명 이유에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만, 검찰 내부에서는 서울중앙지검장이 항소 포기 결정과 관련해 책임지고 사의를 표명한 것이라는 해석이 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)