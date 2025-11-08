'그래미 본상후보' 케데헌 '골든' 영국 싱글 1위…로제도 진입

▲ 케이팝 데몬 헌터스

미국 그래미 시상식 본상 후보로 지명된 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST '골든'(Golden)과 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)가 나란히 영국 오피셜 싱글차트 '톱 100'에 진입했습니다.현지시간 7일 공개된 최신 차트에 따르면 '골든'은 지난주에 이어 싱글 차트 정상에 오르며 비연속 통산 10주째 1위를 기록했습니다.아울러 '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 11위, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 13위를 차지하며 '케데헌' OST 3곡이 20위 안에 들었습니다.걸그룹 르세라핌의 '스파게티'(SPAGHETTI)는 77위로 2주 연속 진입했습니다.로제의 '아파트'는 85위에 위치하며 싱글차트에 55주 연속 이름을 올렸습니다.이날 공개된 제68회 그래미 시상식 후보 명단에서 '골든'을 비롯한 '케데헌' OST는 5개 부문, '아파트'는 3개 부문 후보로 지명됐습니다.특히 본상(제너럴 필즈) '송 오브 더 이어' 부문에서 '골든'과 '아파트' 모두 후보로 선정됐으며 '아파트'는 또 다른 본상인 '레코드 오브 더 이어' 후보에도 이름을 올렸습니다.K팝 장르 곡이 그래미 시상식 본상에 도전하는 것은 이번이 처음입니다.