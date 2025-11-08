오세훈·명태균, 대질조사 시작…"여론조사 제공 없어" vs "대납 지시"

▲ 오세훈 서울시장, 명태균 씨
오세훈 서울시장과 정치브로커 명태균 씨가 함께 연루된 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 김건희 특검팀이 오늘(8일) 양측을 동시 소환해 대질조사에 들어갔습니다.
오 시장은 오늘 오전 8시 59분쯤 서울 종로구 KT건물에 마련된 특검 사무실에 출 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석했습니다.
오 시장은 입실 전 취재진에 해당 의혹을 다룬 기사를 제시하며 "명태균이 우리 캠프에 제공했다고 하는 비공표 여론조사의 대부분이 조작됐다는 경향신문의 기사다.
이것조차도 캠프에 정기적으로 제공된 사실이 없다는 것이 포렌식 결과 밝혀졌다"고 말했습니다.
오 시장은 지난 5월 서울중앙지검에서 한 차례 조사받은 적 있으나, 특검에 나온 건 처음입니다.
같은 의혹에 연루된 명 씨도 오전 9시 14분쯤 참고인 신분으로 출석했습니다.
오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거 당시 명 씨로부터 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 제공받았다는 의혹을 받고 있습니다.
이 과정에서 오 시장의 후원자로 알려진 김한정 씨가 미래한국연구소의 실무자였던 강혜경 씨 계좌로 3천300만 원 상당을 대납하게 했다는 의혹이 제기됐습니다.
오 시장 측은 김 씨의 비용 지급과 무관하다는 입장이지만, 명 씨는 오 시장이 김 씨의 '윗선'으로 대납을 지시했다고 주장하고 있습니다.
명 씨는 오늘 조사실로 들어가기 전 취재진에 "그 사람(김한정 씨)은 어떻게 내 전화번호를 알았나. 입금은 어떻게 했나. 누군가는 지시해서 연결해 줬을 것 아니냐. 그게 오세훈"이라고 주장했습니다.
그러면서 "강혜경 씨나 김태열 씨가 '이기는 조사가 안 나온다며 저쪽에서 난리가 났는데 (나한테) 어디 계시냐'고 하는 카톡, 문자가 다 나온다"며 "'저러다가는 대금도 결제 안 할지 모르지 않냐' 이런 문자가 막 나온다"고 했습니다.
특검팀은 오 시장과 명 씨의 진술이 엇갈리는 만큼, 두 사람이 청사에 도착한 직후 바로 시작된 대질신문에서 정확한 사실관계를 파악할 계획입니다.
이후 여론조사 수수·비용 대납 정황의 인지 여부와 여론조사의 대가성 등을 판단할 것으로 관측됩니다.
오늘 조사는 두 사람 간의 대질조사가 끝나는 대로 종료될 예정인데, 종료 시점은 조사 진행 경과에 따라 달라질 것으로 보입니다.