일본프로야구 홈런왕 무라카미, 오늘 메이저리그 포스팅 시작

일본프로야구에서 통산 홈런 246개를 기록한 무라카미 무네타카(25·일본)가 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 진출합니다.MLB 사무국은 오늘 인터넷 홈페이지를 통해 "무라카미의 포스팅(비공개 경쟁입찰) 절차가 8일 시작된다"고 발표했습니다.이에 따라 무라카미의 영입을 원하는 MLB 30개 구단은 12월 22일까지 협상을 진행할 수 있습니다.2000년생 우투좌타인 무라카미는 2022년 홈런 56개를 때려내 일본프로야구 사상 일본인 선수 한 시즌 최다 홈런 기록을 세웠습니다.3루수를 주로 보며 1루 수비도 가능한 자원입니다.일본프로야구 센트럴리그 최우수선수(MVP)에 두 번 선정됐고 올스타에도 4번 뽑혔습니다.야쿠르트 스왈로스 소속인 그는 일본프로야구에서 통산 8시즌을 뛰어 홈런 246개, 647타점, 타율 0.270을 기록했다. 2025시즌에는 부상 때문에 56경기에만 나와 홈런 22개, 47타점의 성적을 냈습니다.MLB닷컴은 뉴욕 양키스와 뉴욕 메츠, 시애틀 매리너스, 필라델피아 필리스, 샌프란시스코 자이언츠, 보스턴 레드삭스 등이 무라카미 영입에 관심을 보일 팀으로 예상했습니다.MLB닷컴은 또 무라카미의 단점으로 삼진을 많이 당한다는 부분을 지목했습니다.프로 데뷔 후 첫 두 시즌은 삼진을 당할 확률이 30%를 넘겼고, 이후 2020년부터 2022년까지 20% 초반대로 내려갔다가 최근 3시즌에는 다시 28∼29% 정도로 높아졌다는 것입니다.MLB 사무국은 요미우리 자이언츠 소속으로 일본프로야구에서 홈런왕을 세 번 차지한 오카모토 가즈마도 이번 비시즌 기간 미국 진출에 나설 것으로 예상했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)