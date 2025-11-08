뉴스

주유소 기름값 2주 연속 상승…"다음주도 상승 유력"

박재현 기자
작성 2025.11.08 09:53 조회수
주유소 기름값 2주 연속 상승…"다음주도 상승 유력"
국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 지난주에 이어 2주 연속 상승했습니다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 첫째 주(3∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 19.1원 오른 1,685.6원이었습니다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 29.2원 상승한 1,761.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 17.7원 오른 1,657.2원으로 각각 집계됐습니다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1,693.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,655.5원으로 가장 낮았습니다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 26.5원 오른 1,568.2원을 기록하며 2주 연속 상승했습니다.

이번 주 국제유가는 시장 내 공급 과잉 우려 심리와 달러화 강세 등으로 하락했으나 OPEC+의 2026년 1분기 증산 보류 결정으로 하락 폭은 제한됐습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.6달러 내린 65.6달러였습니다.

국제 휘발유 가격은 0.8달러 하락한 78.7달러, 국제 자동차용 경유는 0.9달러 오른 94.1달러로 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

대한석유협회는 10월 말 국제 석유 제품과 환율이 모두 오른 데다가 유류세 인하율 축소분이 계속 반영될 가능성이 있어 다음 주 국내 주유소 가격도 상승할 걸로 내다봤습니다.
