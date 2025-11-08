차에 깔린 아이 구하려…맨손으로 나선 시민들

<앵커>



그젯(6일)밤 경기 수원의 한 학교 앞에서 초등학생이 차에 치인 뒤, 차량 밑에 깔리는 아찔한 사고가 있었습니다. 이 급박했던 순간, 주변에 있던 시민들이 달려와 맨손으로 함께 차량을 들어 올려 아이를 극적으로 구조했습니다.



박재연 기자가 보도합니다.



<기자>



도로 한쪽에 멈춰서 있는 차량 쪽으로 건너편 횡단보도에 있던 시민들이 우르르 달려갑니다.



모두 힘을 합쳐 차량 앞부분을 들어 올리기 시작합니다.



[자, 하나 둘 셋.]



수원 영통구의 한 학교 앞 사거리에서 초등학생 A 군이 경차에 깔렸습니다.



아파트 단지에서 나온 차량이 우회전을 하다가 아이를 미처 보지 못하고 치면서 사고가 났습니다.



차에 치인 A 군은 몸 전체가 차량 밑에 들어간 상태였습니다.



[최도관/목격자 : 보니까 애가 밑에 얼굴이 막 아프다고 밑에서.]



처음에는 시민 3~4명이 나섰지만 차를 들어 아이를 빼내기에는 역부족인 상황.



주변에 도움을 청하자 금세 사람들이 모여들었습니다.



[최도관/목격자 : '도와주세요' 하니까 저기서 그쪽 길 건너에서 대여섯 명이 와 하고 왔어요.]



아이가 깔렸다는 얘기에 모두 팔을 걷어붙인 것입니다.



[최도관/목격자 : 다들 맨손으로. 막 잘못 잡아서 손 까지고. 장비나 장갑이나 뭐 이런 게 있었겠어요. 맨손으로 그냥.]



몇 분 만에 아이는 무사히 구조됐고, 다행히 찰과상 등 경상만 입어 병원에서 치료를 받고 있습니다.



아이의 어머니는 소중한 둘째를 시민들이 구해줬다며 거듭 감사 인사를 전했습니다.



[A 군 어머니 : 아이도 이렇게 지금 괜찮거든요. 그분들 덕분에 정말 잘 살 수 있는 것 같아요. 너무 감사하게 생각하고 우리 아이를 이렇게 (구해 주셔서).]



(영상편집 : 김윤성, VJ : 이준영)