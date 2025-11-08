"목걸이 착용한 적 없어"…문자 공개되자 "어지러워"

<앵커>



김건희 여사 측이 통일교로부터 그라프 목걸이만큼은 받은 적이 없다며, 목걸이 실사용자를 가려달라고 재판부에 DNA 감정을 요청했습니다. 어제(7일) 재판에서는 주가조작에 가담했다고 의심받는 이 모 씨와 김 여사의 문자가 일부 공개되자, 김 여사는 어지럼증을 호소하며 퇴정했습니다.



김지욱 기자가 보도합니다.



김건희 여사 측은 어제 7차 공판에 앞서 재판부에 의견서를 제출했습니다.



김 여사가 통일교 측으로부터 수수했다는 혐의를 받는 6천만 원대 그라프 목걸이 착용 부위에 대해 전문 기관에 DNA 감정을 의뢰해달라는 내용입니다.



김 여사 측은 건진법사 측으로부터 2차례 샤넬백을 전달받은 사실을 인정했지만, 해당 목걸이는 받지 않았다며 혐의를 부인하고 있습니다.



이에 대해 특검팀은 "김 여사가 목걸이를 사용했다는 게 아니라 수수했다는 것이 공소 사실"이라며 "감정 필요성에 의문"이라고 강조했습니다.



어제 재판에서는 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련한 증인 신문이 이어졌습니다.



이 과정에서 주가 조작에 가담했다는 의심을 받는 이 모 씨와 김 여사가 나눈 문자메시지 내용이 공개됐습니다.



이 씨가 김 여사에게 2차 주가조작 세력에게 자신의 이름을 노출시켰다며 손을 떼겠다고 항의하자, 김 여사가 "오히려 내가 더 비밀을 지키고 싶은 사람"이라고 답한 내용입니다.



이 씨는 특검팀이 지난 7월 건진법사 전성배 씨 법당에서 압수한 김 여사 휴대전화 포렌식 결과, 김 여사와 수백 통의 문자를 주고받은 사실이 드러난 56살 이 모 씨로 특검 압수수색 도중 2층 베란다에서 뛰어내려 도주했던 인물입니다.



재판에서 이 문자가 공개되자 김 여사는 갑자기 어지럼증 등을 호소하며 퇴정했습니다.



한편 특검팀은 지난 2023년 국민의힘 당 대표 선거에 교인들을 당원으로 입당시켜 특정 후보를 지원해주는 대가로 통일교 몫 비례대표를 약속한 혐의 등으로 김 여사와 한학자 총재, 전성배 씨 등을 추가 기소했습니다.



