뉴스

이 대통령 지지율 63%…APEC 이후 6%p 올라

배준우 기자
작성 2025.11.08 06:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경주 APEC 정상회의가 끝난 뒤에 진행된 한국갤럽의 여론조사에서 이재명 대통령의 국정지지율이 63%로 나타났습니다. 일주일 전 조사와 비교해 6%p 오른 것인데, 긍정 평가 이유 가운데 가장 높은 비중을 차지한 것은 외교였습니다.

배준우 기자입니다.

<기자>

여론조사업체 한국갤럽이 지난 4일부터 6일까지 사흘 동안 전국 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 조사한 결과입니다.

이재명 대통령이 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지 물었더니 '잘하고 있다' 63, '잘못하고 있다' 29, 의견 유보 8%로 조사됐습니다.

지난달 28일부터 30일까지 진행된 갤럽 여론조사 결과보다 긍정 평가는 6%p 오르고, 부정 평가는 4%p 내린 것입니다.

갤럽 조사에서 이 대통령의 국정 지지율이 60%대를 나타낸 것은 지난 9월 셋째 주 이후 약 한 달 반만입니다.

긍정 평가 이유로는 '외교'가 30%로 가장 높은 비중을 차지했고, '경제·민생' 13%, 'APEC 성과'와 '전반적으로 잘한다'가 각각 7%였습니다.

부정 평가 이유로는 '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 14%, '외교' 11%, '친중 정책·중국인 무비자 입국'과 '경제·민생'이 각각 7%로 조사됐습니다.

지역별로는 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 이 대통령의 국정 지지율이 60% 이상이었고, 연령대별로 보면 20대 이하와 70대 이상을 빼고는 60%를 넘었습니다.

경주 APEC 정상회의가 우리 국익에 도움됐다고 생각하는지, 그렇지 않다고 생각하는지 물었더니 74%는 '도움됐다', 13%는 '도움되지 않았다'고 답했습니다.

정당 지지도의 경우 민주당은 지난주보다 1%p 하락한 40%, 국민의힘은 지난주와 같은 26%를 기록했습니다.

(영상편집 : 남 일, 디자인 : 조수인·박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지