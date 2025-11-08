1. 붕괴 현장 밤샘 수색…실종자 2명 구조 총력



울산화력발전소 타워 붕괴 현장에서는 실종자 2명을 찾기 위해 밤샘 수색 작업이 이어졌습니다. 이번 사고로 매몰됐던 노동자 7명 중 3명이 숨졌고 2명은 사망한 것으로 추정됩니다.



2. "원잠 선체·원자로 한국 건조…연료 미국에서"



대통령실이 원자력추진잠수함의 선체와 원자로는 국내에서 만들고, 연료만 미국에서 들여오는 것이라며 국내 건조 방침을 재확인했습니다. 이번 주로 전망됐던 한미의 조인트 팩트시트 발표는 안보 분야의 일부 조정에 따라 늦어질 가능성이 커졌습니다.



3. 윤 부부 첫 동시 재판…조태용 구속영장 청구



윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 처음으로 같은 날 재판에 출석했지만 마주치지는 않았습니다. 내란 특검팀은 조태용 전 국정원장에 대해 구속영장을 청구했습니다.



4. 태풍 '갈매기' 베트남 강타…피해 속출



필리핀에서 300명이 넘는 사상자를 낸 태풍 갈매기가 베트남을 강타했습니다. 지금까지 5명이 숨진 것으로 파악되는데, 집이 무너지고 나무가 통째로 뽑히는 등 피해가 속출하고 있습니다.