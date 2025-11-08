'러시아산 원유 수입 반대' 트럼프, 헝가리엔 "허용 검토"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

유럽 국가들에 러시아산 원유 수입 중단을 촉구해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 헝가리에 대해선 예외를 두는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 오르반 빅토르 헝가리 총리와 오찬 회담에서 기자들의 관련 질문에 "그(헝가리 총리)로서는 (러시아 외에) 다른 지역에서 원유와 가스를 확보하는 것이 힘들 것"이라며 "(예외 적용을) 살펴보고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 그동안 러시아에 우크라이나 전쟁을 끝낼 것을 압박하는 한편, 유럽 등의 러시아산 원유 구입이 러시아의 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다면서 이를 중단하라고 촉구해왔습니다.인도에 대해서는 러시아산 원유 구입을 이유로 고율 관세를 적용하기도 했습니다.그랬던 트럼프 대통령이 헝가리에 대해 예외 적용 검토를 언급한 데는 '동유럽의 트럼프'로 불리는 오르반 총리에게 힘을 실어주는 측면이 있어 보입니다.헝가리는 나토(NATO·북대서양조약기구)와 유럽연합(EU) 회원국이지만, 러시아산 원유와 가스에 대한 에너지 의존도가 높은 실정입니다.헝가리가 드루즈바 송유관을 통해 러시아로부터 공급받는 물량은 전체 원유 수요량의 64%에 이릅니다.트럼프 대통령은 "헝가리는 바다가 없고 항구도 없어서 어려운 문제를 안고 있다"며 "헝가리는 (유럽 국가들과) 다른 위치에 있다"고 말했습니다.그러면서 "유럽 다수 국가는 그런 문제를 갖고 있지 않다. 그들은 러시아로부터 석유와 원유를 많이 산다"며 "나는 그것에 매우 불편함을 느낀다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 내년 4월 총선을 앞두고 재선을 노리는 오르반 총리에 대해 "훌륭한 지도자"라며 "그를 지지할 것"이라고 말하기도 했습니다.특히 오르반 총리의 고강도 이민 단속 정책을 높게 평가하며 "유럽은 이민 문제에서 엄청난 실수를 저질렀지만, 그는 이민 문제에서 실수하지 않았다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 앞서 예고했던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담이 무산된 데 대해 "그들은 단지 (전쟁을) 아직 끝내고 싶어 하지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 루마니아 주둔 미군 감축 여부에 대해 "총 숫자는 그대로지만 우리는 사람들을 여기저기 재배치한다"고 밝혔습니다.그러면서 "나는 루마니아 사람들을 좋아하고 훌륭한 사람들이라 생각한다"고 말했습니다.이 자리에 함께한 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관은 "루마니아에 병력이 계속 남아 있을 것"이라며 "다만 병력을 어떻게 순환 배치할지, 규모가 얼마가 될지에 약간의 변화가 있을 것"이라고 설명했습니다.앞서 루마니아 국방부는 지난달 29일 자국과 다른 동맹들이 "미국의 유럽 주둔 감축 결정을 통보받았다"고 밝혔다고 로이터 통신 등이 보도했습니다.나토 유럽 회원국이 미국의 유럽 병력 감축 사실을 공식적으로 인정한 것은 이번이 처음입니다.트럼프 대통령은 민주당의 '고물가' 공세에 대한 반박도 거듭 이어갔습니다.그는 "민주당이 잘하는 게 몇 가지 있는데, 부정 선거를 하고 사람들을 속이는 것"이라며 "바이든 행정부는 48년 만에 가장 높은 인플레이션을 기록했고, 우리는 바이든 정부 때보다 훨씬 더 낫다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 또 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)을 중단하기 위해 공화당이 민주당의 필리버스터를 강제 종결시켜야 한다고 거듭 촉구했습니다.그러면서 공화당이 필리버스터 폐지에 망설이는 것이 "큰 실수"라고 비판했습니다.