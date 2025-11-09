'비서진' 조정석 닮은 조점석 등장에 김광규, "드라이버 못 치는 사람이랑 닮아" 폭소

조정석 같은 조정석 아닌 조점석이 등장했다.



7일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 배우 조정석이 깜짝 등장했다.



이날 방송에서 비서진은 마이 스타의 첫 스케줄을 소화하기 위해 이동했다. 유튜브 콘텐츠 촬영을 위해 도착한 곳에는 채널의 주인장 조점석이 있었다.



그는 이서진의 등장에 깜짝 놀라 "어 안녕하세요, 반갑습니다. 이렇게 뵙게 될 줄은 몰랐습니다"라고 인사했다. 그러자 이서진은 "너 정석이 아니야?"라고 물었다.



이에 조점석은 "오해하신다, 오해하신다"라며 "닮았단 이야기 많이 듣습니다. 그런데 저는 조점석이라고요, 보시면 점이 하나 있어서요"라고 해명했다.



이를 본 이서진은 "정석이한테 점 하나 붙인 거 같은데"라며 의심했고, 조점석은 "아니 아니에요"라고 손사래를 쳐 웃음을 자아냈다.



이어 김광규도 등장했고, 이서진은 조점석에 대해 "우리가 아는 사람이랑 많이 닮았어"라고 했다. 그러자 김광규는 "어 맞아. 드라이버 못 치는 사람이랑 닮았어"라고 말해 폭소를 자아냈다.



또한 이날 비서진은 조점석에게 "야 너도 우리 매니저 한번 받아볼래?"라고 물었다. 그러자 조점석은 "저는 유튜버인데요"라며 진땀을 흘렸고, 이서진은 "그러면 정석이한테 한번 물어봐주세요"라고 했다. 이에 조점석은 "네 만약 만나게 되면 물어보겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.



