프로농구 SK, 선두 정관장 제압…'부상 복귀' 안영준 21점

▲ SK 안영준

지난 시즌 정규리그 최우수선수 안영준이 부상을 털고 돌아온 프로농구 SK가 선두 정관장을 연패에 빠뜨렸습니다.SK는 경기 안양 정관장아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 정관장을 68대 66으로 제압했습니다.개막 연승 이후 4연패, 연패를 차례로 경험한 SK는 2라운드에서 오랜만에 다시 연승을 달리며 현대모비스와 공동 7위가 됐습니다.정관장은 올 시즌 첫 연패를 당했습니다.4패째를 당한 정관장은 2위로 한 계단 내려왔습니다.1쿼터 양 팀 모두 슛 난조를 겪어 경기 시작 2분 30초 넘게 득점이 나오지 않았습니다.김낙현의 득점으로 포문을 연 SK가 부상에서 돌아온 안영준의 속공으로 한걸음 더 달아났고, 리바운드에서도 15대 9로 골 밑 우위를 점하며 20대 9로 앞서 나갔습니다.정관장은 부상에서 돌아온 전성현이 경기 시작 직후 3점포를 시도했으나 무위에 그쳤습니다.1쿼터 팀 슛 성공률이 17％에 불과한 탓에 답답한 경기를 펼쳐야 했습니다.SK는 2쿼터에서 정관장의 유기적인 패스가 살아나면서 어려움을 겪었습니다.브라이스 워싱턴과 박정웅에게 외곽포를 허용하는 등 내리 9실점 했고, 상대 속공 상황에서 안영준이 U파울을 범해 흐름을 완전히 내줘 33대 28로 전반을 마쳤습니다.3쿼터에서 안영준의 원맨쇼가 펼쳐졌습니다.워니와 찰떡 호흡을 뽐낸 안영준은 3점포 2개를 포함해 필드골 5개를 모두 림에 통과시키며 이 쿼터에만 13점을 몰아쳤고, 스틸 2개도 곁들여 수비에서도 존재감을 드러냈습니다.다만 정관장이 3점포 5개를 집중한 탓에 54대 52로 격차를 줄이는 데 만족해야 했습니다.마지막 쿼터 정관장과 뜨거운 공방전을 벌이던 SK는 종료 2분 34초 전 박정웅에게 빅샷을 허용해 6점 차로 뒤졌으나 에이스 자밀 워니의 3점포, 안영준의 자유투로 1분 41초를 남기고 1점 차로 따라붙었습니다.이어 워니의 플로터로 경기 종료 52초 전 67대 66으로 역전했고, 4.5초 전 변준형의 U파울 때 김낙현이 자유투로 2점 차로 벌렸습니다.마지막 공격에서 변준형에게 스틸당했으나 정관장의 속공이 림을 외면했습니다.경기 종료를 알리는 버저가 울린 뒤 정관장이 파울을 강력하게 주장했으나 받아들여지지 않으면서 그대로 SK의 승리가 확정됐습니다.SK의 워니가 26점 9리바운드, 오랜만에 코트에 선 안영준이 21점 6리바운드를 폭발하며 팀 승리를 쌍끌이 했습니다.정관장의 렌즈 아반도는 17점, 워싱턴은 13점 13리바운드로 분투했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)