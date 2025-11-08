트럼프의 악몽이 현실로? 월가를 발칵 뒤집은 맘다니 뉴욕시장 당선, 미국 중간선거 변수 될까 / 딥빽 / 비디오머그

30대 진보 정치인이자 인도계 무슬림인 조란 맘다니 뉴욕주 의원이 지난 4일(현지시각) 미국 뉴욕시장으로 당선됐습니다.



자본주의의 심장이자 이민자들의 도시인 뉴욕에서 남아시아계, 무슬림, 그리고 자신을 '민주사회주의자'라고 부르는 시장이 탄생한 것은 이번이 처음입니다.



올해 2월까지만 해도 지지율 1%에 불과했던 맘다니 당선인이 50%가 넘는 득표율로 뉴욕시장에 당선될 수 있었던 데에는, 그의 '파격' 선거 전략이 주효했다는 분석이 나오는데요.



그의 공약과 선거 전략이 어땠길래 맘다니 당선인은 뉴욕 민심을 사로잡을 수 있었던 걸까요?



또 일각에선 이러한 그의 성과에도 불구하고 내년 미국 중간선거에서 민주당이 선전할 것이라고 단정하기는 아직 이르다, 이런 분석도 나오는데, 그 이유는 무엇일까요?



국제 이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽에서는 맘다니 당선인의 웹사이트와 SNS를 통해 직접 그의 승리 요인을 살펴봤습니다.



나아가 그의 공약에 대한 전문가들의 평가, 이번 선거 결과가 향후 미국 정치에 미칠 파장에 대한 전망까지 자세히 알아봤습니다.



지금 함께 보시죠.



※ 인터뷰 : 서정건 경희대 정치외교학과 교수



