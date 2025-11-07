뉴스

송언석 "팩트시트 발표 시점 오락가락…이재명 정부 양치기 소년"

박찬범 기자
작성 2025.11.07 19:33 조회수
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다.

송언석 국민의힘은 원내대표는 한미 간 관세·안보 분야 협상의 결과를 담은 '조인트 팩트시트'가 오늘(7일)까지 발표되지 않자 "이재명 정권이 한미 관세협상을 두고 또다시 양치기 소년이 되고 있다"고 주장했습니다.

송언석 원내대표는 오늘 SNS에 "강훈식 비서실장은 어제 이번 주 안에 발표가 이뤄질 것이라고 언급했으나 오늘 오후 위성락 안보실장이 '팩트시트 마무리가 어렵다'고 말을 바꿨다"고 적었습니다.

송 원내대표는 "바로 하루 전 국감에서 강 비서실장이 위증한 것이라고밖에 볼 수 없다"라며 "국민을 상대로 이 같은 오락가락 행태를 보이는 것은 이재명 대통령과 정부에 대한 신뢰를 스스로 무너뜨리는 일"이라고 비판했습니다.

이어 "김용범 정책실장이 어제 국감에서 처음으로 미국산 사과 검역 절차 변경이 팩트시트에 담길 것이라 시인했는데 이 사실은 그동안 '농산물 추가 개방은 절대 없다'고 말해왔던 것을 뒤집어버린 얘기"라고도 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
