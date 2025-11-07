뉴스

다시 '사람 심판'의 야구…"적응해야죠"

전영민 기자
작성 2025.11.07 21:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

내일(8일) 야구 대표팀의 체코와 평가전에서는 우리 프로야구의 자동볼판정 시스템이 아닌 사람 심판이 판정을 맡습니다. 내년 WBC 등 국제대회 적응을 위해서인데, 선수들 사이에는 자신감과 걱정이 공존하고 있습니다.

전영민 기자가 취재했습니다.

<기자>

야구 역사에서 언제나 '뜨거운 감자'였던 사람 심판의 스트라이크/볼 판정은, KBO리그에선 2년 전 자동볼판정 시스템, ABS가 도입되며 사라졌습니다.

선수와 팬 모두에게 호평을 받은 ABS가 이번 평가전에서는 가동되지 않습니다.

내년 WBC와 아시안게임 등 인간 심판이 판정을 맡을 국제 대회에 적응하기 위해서입니다.

가장 걱정이 많은 선수들은 2년 동안 볼을 스트라이크처럼 보이게 만드는 포구 기술, 이른바 '프레이밍'에 신경 쓰지 않아도 괜찮았던 포수들입니다.

[박동원/야구대표팀 포수 : (ABS에) 최적화돼 있다고 생각하고 있는데, 프레이밍을 좀 열심히 해야 된다고 생각하고 있고요.]

투수들은 예전보다 더 정확하게 던져 논란을 차단하겠다고 다짐합니다.

[김택연/야구대표팀 투수 : 반대 투구 같은 게 났을 때 (주심이) 만약에 볼을 잡아준다면 조금 아쉬울 것 같긴 하지만, 조금 더 이제 정확히 던지면 되는 거다 보니까 그런 거에도 적응해 나가야 할 것 같습니다.]

내일 체코와 1차전에는 선발 곽빈에 이어 SSG의 좌완 김건우가 등판하고, 한국시리즈를 치른 LG와 한화 투수들은 휴식을 취할 예정입니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지