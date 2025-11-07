"구조 도중 심정지" 사망자 3명으로…구조 총력

<앵커>



울산화력 발전소 붕괴 사고로 매몰된 7명 가운데, 지금까지 3명이 구조됐지만 모두 숨졌습니다. 나머지 4명은 아직 잔해 아래에 있습니다. 이 가운데 2명은 위치는 찾았지만, 안타깝게도 숨진 것으로 추정되고, 나머지 2명은 어디에 있는지조차 파악되지 않고 있습니다. 소방 당국은 마지막까지 총력을 다하고 있습니다.



먼저 김진우 기자가 보도합니다.



<기자>



60미터에 이르는 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 현장에서 소방당국은 밤샘 수색 작업을 이어갔습니다.



그 결과 오늘(7일) 아침 붕괴 현장 측면 무너진 구조물 사이에서 매몰자 3명이 차례로 발견됐습니다.



이 가운데 2명이 구조돼 병원으로 옮겨졌지만, 사망 판정을 받았고 1명은 구조물에 깔린 상태로 발견돼 구조작업이 진행 중인데, 사망한 것으로 당국은 추정하고 있습니다.



어제 오후 의식이 있는 상태로 발견됐던 40대 작업자 A 씨는 구조가 진행 중이던 오늘 새벽 4시 50분쯤 숨졌습니다.



[김선휴/울산대학교병원 권역응급의료센터장 : 환자 분은 팔이 낀 상태로 구조하기가 굉장히 어려웠고요. 그래서 구조하는 도중에 심정지가 발생했고 심폐소생술을 시행했습니다만 사망했습니다.]



A 씨가 구조된 장소 인근에 매몰된 또 다른 작업자도 사망한 것으로 소방당국은 추정하고 있습니다.



숨지거나 사망한 것으로 추정되는 5명 외에 남은 2명은 현재 매몰 위치조차 파악되지 않고 있습니다.



사고 현장 내부에는 무너져 내린 콘크리트 기둥과 철제 파이프 등 잔해들이 겹겹이 쌓여 있어 구조와 수색 작업이 어려운 상황입니다.



타워 해체 작업 전 안전성 검토가 제대로 이뤄지지 않았다는 의혹도 제기되고 있습니다.



제 뒤로 보이는 게 무너진 보일러 타워입니다.



이 건물은 건축물관리법상 일반 건축물이 아닌 공작물로 분류된 것으로 파악됐습니다.



공작물은 법률상 해체 신고나 허가 대상이 아니어서, 안전성 확보를 위해 필요한 해체 계획서가 관할 지방자치단체에 제출되지 않은 것으로 확인됐습니다.



수사전담팀을 편성한 울산경찰청은 해체 계획서 등 관련 자료를 확보해 시공업체인 HJ 중공업이 안전 수칙을 지켰는지를 확인할 방침입니다.



고용노동부도 압수수색 등을 통해 중대재해처벌법 위반 여부를 강도 높게 들여다보겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 박진훈)