뉴스

[자막뉴스] "내가 더 비밀 지키고 싶다" '의문의 남성' 카톡 공개…김건희 부축받으며 퇴정

정경윤 기자
작성 2025.11.07 18:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
오늘(7일) 오전부터 시작한 김건희 여사의 7차 공판.

공천개입 의혹과 관련해 '정치 브로커' 명태균 씨와 도이치모터스 주가 조작 사건의 1차 주포로 알려진 이정필 씨 등이 증인으로 출석했습니다.

재판에서는 김 여사에게 건진법사 전성배 씨를 소개한 것으로 알려진 도이치모터스 주가조작 사건 공범 56살 이 모 씨와 김 여사가 나눈 메시지 내용이 공개됐습니다.

2012년 10월 이 씨가 "내가 진심으로 너가 걱정돼서 할 말 못 할 말 다 하는데 내 이름 다 노출시켜 버리면 난 뭐가 돼", "도이치는 손 떼려고 한다"고 보내자 김 여사가 "내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려"라고 답한 내용이 담겨 있었습니다.

해당 내용이 공개되자 아래쪽을 내려다보고 있던 김 여사는 손으로 머리를 짚으며 고개를 숙였습니다.

변호인들은 김 여사의 건강 이상을 호소했고, 김 여사는 결국 경위에게 부축을 받으며 퇴정했습니다.

윤석열 전 대통령의 특수공무집행 방해 등 혐의 재판에서는 박종준 전 대통령경호처장과 김성훈 전 대통령경호처 차장이 증인으로 출석했습니다.

윤 전 대통령 부부가 같은 날 같은 건물 법정에 출석한 것은 이번이 처음이지만 두 사람이 마주치지는 않았습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승진 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지