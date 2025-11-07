'통산 13승' 박상현, KPGA투어 시즌 최종전 이틀 연속 공동 선두

▲ 박상현 선수

한국프로골프(KPGA) 투어 시즌 마지막 대회인 '투어 챔피언십 in 제주'에서 정규투어 통산 13승의 박상현 선수가 이틀 연속 공동 선두를 달렸습니다.박상현은 제주 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트에서 열린 대회 2라운드에서 버디 5개, 더블보기 1개로 3언더파를 쳤습니다.중간 합계 9언더파를 기록한 박상현은 문도엽, 유송규와 함께 공동 선두에 이름을 올렸습니다.지난 8월 동아회원권그룹 오픈 우승을 포함해 정규투어 통산 13승을 보유한 박상현은 시즌 최종전에서 이틀 연속 선두를 질주하며 올해 두 번째 우승과 통산 14승을 노리게 됐습니다.올 시즌 2승을 거둔 문도엽은 2라운드에서 5타를 줄이며 공동 선두로 도약해 시즌 3승이자 통산 6번째 우승에 도전합니다.33년 만의 'KPGA 투어 한 시즌 4승'과 시즌 4관왕을 노리는 옥태훈은 1타를 잃어 합계 이븐파 공동 36위로 밀렸습니다.총상금 11억 원, 우승 상금 2억 2천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 9일(일요일)까지 열립니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)