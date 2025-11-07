법원, 한학자 총재 구속집행정지 연장 불허…구치소 재수용

▲ 한학자 통일교 총재

법원의 구속집행정지 결정으로 일시 석방된 한학자 총재가 오늘(7일) 기간 만료를 앞두고 연장을 신청했으나 불허돼 구치소로 복귀했습니다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오늘 한 총재 측의 구속집행정지 기간 연장 신청을 받아들이지 않았습니다.이에 따라 한 총재는 구속집행정지 기한인 오늘 오후 4시 전 서울구치소로 복귀해 다시 수용됐습니다.한 총재 측은 지난 1일 건강상 입원 치료가 필요하다며 법원에 구속집행정지를 요청했습니다.재판부는 병원 의료인과 신분증을 지난 변호인 외 다른 사람과 접촉·연락을 금하는 등 조건부로 지난 4일 구속집행정지를 결정했습니다.기한은 오늘 오후 4시였습니다.한 총재 측은 수술 후 회복 등을 사유로 구속집행정지 기간을 오는 13일 오후 6시까지 연장해 달라고 요청했으나 이번에는 재판부가 받아들이지 않았습니다.한 총재를 구속기소한 김건희 특검팀은 기존 구속집행정지 사유였던 안과 시술이 완료됐으며 사후 관리를 위한 기간 연장 필요성은 소명되지 않았다는 내용의 불허 의견서를 법원에 제출했습니다.한 총재는 윤영호 통일교 전 세계본부장과 공모해 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 윤 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의 등으로 지난달 10일 구속기소됐습니다.