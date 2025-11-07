복지부, 농아인협회 간부 수사 의뢰…추가 제보받는다

▲ 한국농아인협회

보건복지부가 한국농아인협회 전·현직 간부의 위법 행위에 대해 수사를 의뢰하기로 한 가운데 추가로 비위 사실을 제보받기로 했습니다.복지부는 다음 달 5일까지 국민신문고와 한국수어통역사협회를 통해 농아인협회의 문제점을 제보받는다고 밝혔습니다.국민신문고를 이용하는 경우 증빙자료를 첨부해 복지부에 해당 내용을 송부할 수 있습니다.수어통역사협회에는 이메일, kasli17@naver.com으로 관련 자료를 보내면 되는데 익명으로도 가능합니다.복지부가 국회 보건복지위원회 이수진 더불어민주당 의원실에 제출한 농아인협회 감사 조치사항 보고에 따르면 복지부는 최근 농아인협회를 감사해 고위 간부 4명의 범죄 혐의를 발견했고, 이달 중 수사를 의뢰할 계획입니다.협회는 2021년 잡지출 예산의 75%를 사용해 조남제 전 사무총장에게 2천980만 원 상당의 골드바를 선물로 제공했습니다.또 2023년 세계농아인대회 예산을 불투명하게 운영하고, 복지부가 공문을 송부한 사실이 없는데도 산하 기관에 복지부와의 협의에 따른 것이라며 지시를 내린 사실도 확인됐습니다.이 밖에도 특정 수어통역사의 섭외·출입을 금지하거나, 농아인협회 관련 기관에서는 특정 외부강사만 일할 수 있도록 제한하기도 했습니다.협회가 설립 취지에 맞게 운영되도록 감독하기 위해 태스크포스를 구성한 복지부는 제보를 바탕으로 올해 말 실지조사를 하고, 확인된 사실에 대해서는 법률·규정에 따라 제도 개선을 추진할 예정입니다.(사진=한국농아인협회 제공, 연합뉴스)