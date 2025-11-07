정관장, 7% 확률 뚫었다…2년 연속 신인 드래프트 1순위

▲ KBL 신인선수 드래프트 순위추첨 결과

프로농구 안양 정관장이 2년 연속으로 KBL 신인 선수 드래프트 1순위 지명권을 가져갔습니다.오늘(7일) 서울 강남구 KBL센터에서 열린 2025 KBL 신인선수 드래프트 구단 순위 추첨에서 정관장이 1순위 지명권을 얻었고, 원주 DB가 2순위, 부산 KCC가 3순위 지명권을 뽑았습니다.정관장은 지난해 드래프트에서도 1순위 지명권을 따낸 바 있습니다.4순위는 고양 소노, 5순위는 서울 삼성, 6순위는 대구 한국가스공사, 7순위는 울산 현대모비스, 8순위는 수원 KT입니다.지난 시즌 플레이오프(PO) 우승팀인 창원 LG와 준우승팀 서울 SK는 이번 추첨과 관계없이 각각 10순위와 9순위를 받았습니다.지난 시즌 6강 플레이오프에서 탈락한 정관장은 1순위 지명권을 뽑을 확률이 7%에 불과했습니다.행운을 잡은 유도훈 정관장 감독은 "7% 확률이었는데 1순위를 뽑아 정말 기쁘다. 팀에 도움이 되는 선수를 선발할 수 있도록 구단 사무국, 코치진과 함께 고민해 보겠다. 순리대로 잘 선발하겠다"고 말했습니다.지난 시즌 6강 PO에 진출하지 못한 DB와 KCC는 1순위를 뽑을 확률이 20%였습니다.김주성 DB 감독은 "기쁘다. 구단 역사상 2002년 1순위 이후 가장 높은 순위가 나왔다. 올해 좋은 선수들이 많이 나왔기 때문에 정관장의 선택 이후 우리 팀에 필요한 선수를 선발하겠다"고 말했습니다.이상민 KCC 감독은 "솔직히 더 높은 순위를 기대하고 있었다. 코치진과 다각도로 생각해 좋은 선택을 하겠다"고 말했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)