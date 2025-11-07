10월 건설업계 체감 경기지수 7.0p↓…18개월 내 최저

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

건설사들이 체감하는 경기지수가 지난달 18개월 내 최저 수준을 기록한 것으로 나타났습니다.한국건설산업연구원(건산연)은 올 10월 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 7.0포인트 하락한 66.3을 기록했다고 7일 밝혔습니다.지수가 기준선인 100을 밑돌면 건설경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 뜻입니다. 100을 웃돌면 낙관적 시각이 우세함을 나타냅니다.이지혜 건산연 연구위원은 "10월 체감 건설경기는 2024년 5월 CBSI 개편 이후 18개월 내 최저 수준으로, 특히 지방과 중소·중견 기업의 체감 건설경기 위축세가 두드러졌다"고 말했습니다.부문별 세부 지수는 신규수주지수(64.0, -7.3포인트)가 전월 대비 큰 폭으로 하락했고, 수주잔고지수(68.8, -5.5포인트)와 공사기성지수(73.5, -0.5포인트)도 전월보다 낮아졌습니다.공종별 신규수주지수는 주택(59.5, -14.1포인트)의 하락폭이 가장 컸고 토목(65.6, -1.2포인트)과 비주택건축(64.9, -7.3포인트)도 모두 하락했습니다.기업 규모별로는 대기업지수(91.7)는 전월과 같았으나 중견기업지수(59.3, -12.1포인트)와 중소기업지수(48.1, -8.9포인트)는 크게 악화했습니다.지역별로도 서울(84.8, -3.4포인트)과 지방(53.5, -9.7포인트) 모두 하락했습니다.11월 종합전망지수는 67.4로 10월 실적지수보다는 1.1포인트 높았으나 부정적 전망이 여전히 많았습니다.(사진=한국건설산업연구원 제공, 연합뉴스)