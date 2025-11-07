'대장동' 남욱, "과거 검사·유동규에게 들은 대로 진술" 거듭 주장

▲ 선고공판 출석하는 남욱 변호사

대장동 민간업자인 남욱 변호사가 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장 재판에서 '수사 과정서 검사가 얘기하는 대로 진술했다'는 취지의 주장을 이어갔습니다.남 변호사는 오늘(7일) 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사) 심리로 열린 정 전 실장의 대장동·백현동·위례 개발비리 및 성남FC 의혹 사건 공판에 증인으로 출석했습니다.그는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 건넨 뇌물 3억 원과 관련해 과거 진술과 배치되는 증언을 최근 이어가고 있습니다.그는 당초 자신이 건넨 돈이 이재명 대통령의 측근인 정 전 실장과 김용 전 민주연구원 부원장에게 전달되는 것으로 알았다고 진술했으나, 지난 9월부터 돌연 입장을 바꿔 "당시에는 전혀 몰랐던 내용이고 2021년에 수사를 다시 받으면서 검사님들에게 전해 들은 내용"이라고 주장했습니다.남 변호사는 오늘도 구체적 과정과 관련해 '유동규에게 3억 원을 나눠서 준 사실을 모두 기억하고 있었는데도 검사로부터 들은 것처럼 증언한 이유가 뭐냐'는 검사 질문에 "(검사가) '나눠서 준 것 기억 못 하냐'고 얘기했기 때문에 (제가) '그랬나요'라고 하면서 기억하게 됐고 조서에 담기게 된 것"이라고 답변했습니다.남 변호사는 "당시 조사받던 검사실에 검사와 유동규가 같이 와서 '사실관계가 이게 맞잖아. 왜 기억 못 해' 이런 얘기를 한 적도 있다"고도 주장했습니다.구체적 상황 설명을 요구하는 재판부 질문에 "검사님이 '한번 얘기해 봐라'고 하니까 유동규가 '그때 진상이 형한테 준다고 했던 걸 왜 기억 못 해' 이런 식으로 물어봤다"고 답했습니다.재판부가 '증인은 유동규 진술에 따라 증인 진술이 바뀌었다고 하는 데 그런 포인트가 뭐가 있었던 거냐'고 묻자 남 변호사는 "뇌물이 제일 크다. 저는 김용, 정진상에 대한 얘기를 듣지 못했고 수사 과정에서 들은 게 명확하다"며 "그 외에 '유동규가 정진상과 협의했고 시장님께 보고해서 승인받았다' 이런 내용이 많은데 다 (당시 검사에게) 처음 들은 내용"이라고 말했습니다.남 변호사는 또 "추가적으로 말씀드리고 싶은 건 유동규가 출소 이후 계속 자기는 3년만 살면 된다고 여러 차례 말했다"며 "구속된 이후 재판 과정에서 그랬다. 어디서 들었느냐고 물었는데 그것까지는 얘기 안 했다"고 주장했습니다.그러면서 지난달 31일 대장동 개발비리 의혹과 실형을 선고받은 것과 관련해 "정영학 회계사의 회유된 진술, 유동규의 회유된 진술이 증거로 사용됐다"고 주장했습니다.한편 재판부가 정 전 실장 측 요청을 받아들이면서 핵심 증인들의 구치소 출정과 접견 기록이 확보됐습니다.증언 번복을 거듭해 온 관련자들의 기록을 확보해 검찰 조사나 접견과의 연관성 여부를 살펴보겠다는 게 정 전 실장 측 취지입니다.정 전 실장은 오늘 공판 시작 전 지난달 31일 있었던 대장동 민간업자들 선고 결과나 '성남시 수뇌부가 보고 받았다'는 판결문 표현에 대한 입장을 묻는 취재진 질문에 답을 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)