"어린이가 행복한 대한민국 만들자" 2025 어린이박람회 개막

심영구 기자
작성 2025.11.07 16:37 조회수
▲ 2025 대한민국 어린이 박람회 개막식

'어린이가 행복한 대한민국 만들기'를 주제로 한 2025 대한민국 어린이박람회가 7일 개막했습니다.

마곡 코엑스에서 7일부터 9일까지 열리는 이번 행사는 한국어린이문화원과 SBS가 공동 주최하고, 행정안전부·보건복지부·문화체육관광부·고용노동부·성평등가족부·국방부·농림축산식품부·산림청·소방청·서울특별시 등이 참여했습니다.

코엑스 특설무대에서 열린 개막식은 내외빈의 테이프 커팅과 전시장 내 순람, 기념공연과 축사 등으로 이어졌으며 강석주 '2025 대한민국 어린이박람회' 대회장의 개회사에 이어, 변재운 한국어린이문화원 이사장, 정호선 SBS 보도특임국장의 환영사, 서효원 농촌진흥청 차장, 백승주 전쟁기념사업회 회장 등이 축사를 했습니다.

또한, '2025 대한민국 어린이대상' 시상식이 열려 어린이 성장과 복지 증진을 위한 다양한 활동과 공로를 격려하는 시간도 마련됐습니다.

박람회는 7일부터 9일까지 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며, 어린이 신체 및 정서건강 증진, 사회성과 감성 발달을 위한 다채로운 체험 프로그램이 준비됐습니다.

어린이박람회 관계자는 "미래 세대인 어린이들이 스스로 꿈을 그려보며 건강하고 행복하게 성장할 수 있는 장이 되기를 바란다"며 행사의 의미를 전했습니다.
