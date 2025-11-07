'어깨 부상' 이소영, 수술로 시즌 아웃…구단에 '계약 해지' 요청

▲ 리시브하는 IBK기업은행의 이소영

여자배구 IBK기업은행의 베테랑 아웃사이드 히터 이소영이 어깨 부상 여파로 수술대 위에 오르게 되면서 '시즌 아웃'이 불가피해졌습니다.오늘(7일) IBK기업은행에 따르면 이소영이 훈련 중 오른쪽 어깨를 다친 후 여러 병원에서 정밀 검진을 받은 후 의사 소견을 종합적으로 고려해 수술받기로 결심한 것으로 전해졌습니다.어깨 수술을 받으면 이번 2025-2026시즌을 통째로 뛰지 못할 가능성이 큽니다.이소영은 지난달 26일 경기도 용인시 기흥 연습체육관에서 수비 훈련 중 공을 받으려고 코트 바닥에 구르다가 팔꿈치 부분이 부딪히면서 어깨에 무리가 갔습니다.수술과 재활을 놓고 고민하다가 결국 수술받는 쪽으로 결심을 굳혔습니다.이소영은 KT&G(현 정관장) 소속이던 2022-2023시즌이 끝난 후에도 오른쪽 어깨 회전근 수술로 8개월 가까이 재활하기도 했습니다.그는 재활을 성공적으로 마친 뒤 2023-2024시즌 종료 후 자유계약선수(FA)로 풀려 3년간 연봉 총액 7억 원(연봉 4억 5천만 원, 옵션 2억 5천만 원)에 계약하며 기업은행으로 옮겼습니다.하지만, 2024-2025시즌 34경기(99세트)에 주로 교체 출전하며 총 69득점에 그쳤습니다.이번 2025-2026시즌에는 19일 GS칼텍스와 경기에 교체 출전했고, 24일 페퍼저축은행과 경기에 교체로 나서는 등 두 경기 출전에 머물렀습니다.이소영은 우선 수술받고 재활에 들어갈 예정이지만, 구단에 도움이 되지 못하는 것에 부담을 느껴 계약 해지를 요청했습니다.그는 "팬과 구단, 그리고 팀 동료들에게 너무 죄송스러운 마음뿐"이라면서 "구단에도 현재의 상태에서 더 이상 팀에 도움이 될 수 없는 상황이라고 판단해 계약 해지를 요청했다"고 밝혔습니다.구단은 이소영의 계약 해지 요청과 관련해 선수의 요청을 수용하기로 결정했고, 치료비와 일부 재활 비용을 부담하기로 했습니다.구단 관계자는 "이소영 선수가 이번 시즌 절치부심해 복귀를 노리고 있던 와중에 갑작스럽게 사고가 발생해 너무 안타깝다"면서 "이소영 선수의 빠른 회복을 기 원하며, 건강한 모습으로 코트에 설 수 있기를 응 원한다"고 전했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)