장동혁 "부동산 거래를 투기로 보는 이재명 정권의 잘못된 인식"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 '부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회'에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 부동산 민심을 청취하기 위해 경기 용인시 수지구를 방문했습니다.장 대표가 당 부동산 정책 정상화 특별위원장을 맡은 이후 세 번째 현장 방문입니다.장 대표는 앞서 서울 노원구, 서울 마포구를 방문해 부동산 간담회를 가진 바 있습니다.장 대표는 재건축리모델링 조합장들을 만난 자리에서 "10.15 부동산 정책을 한마디로 표현하면 교통체증으로 길이 막힌다고 했더니 차량을 사지 말라는 정책"이라고 말했습니다.이어 "서울은 차가 많아서 교통 체증이 발생한다고 했더니 앞으로 모든 차량은 서울은 출입하지 말라고 통제하는 것과 똑같은 정책"이라며 10·15 부동산 정책을 비판했습니다.장 대표는 "집을 팔고 싶은 국민도, 집을 사고 싶은 국민도 모두 규제 속에 갇혀버렸다"며 "이곳 용인 수지 역시 대표적인 피해 지역"이라고 강조했습니다.그러면서 "규제를 비껴간 수도권과 부산 대구 등 지방 핵심 지역에서는 들불처럼 풍선 효과가 번지고 있다"고 덧붙였습니다.장 대표는 또 "부동산 거래를 들여다보는 감독기구까지 출범했다"며 "부동산 거래는 곧 투기고 실수요자도 투기꾼으로 보는 이재명 정권의 잘못된 인식이 그대로 드러나고 있다"고 지적했습니다.이어 "부동산 과열 원인은 내 집 마련을 꿈꾸며 성실히 노력하는 국민 책임이 아니다"면서 "주택 공급 부족과 불합리한 세제 등 정책에 구조적인 문제"라고 강조했습니다.장 대표는 "정권의 잘못된 시선부터 바로잡으면서 주택 정책의 기본부터 바로 세워 나가겠다"며 "원활한 주택 공급이 이루어질 수 있도록 규제를 풀고 상식적이고 합리적인 세제를 만들기 위해서 힘을 쏟겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)